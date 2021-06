Schrötter und IntactGP vor wichtigstem Saisonrennen

Marcel Schrötter und das Liqui Moly IntactGP-Team sehnen das Heimrennen auf dem Sachsenring herbei. Der Deutschland-GP ist aus mehreren Gründen für das Team von besonderer Bedeutung, obwohl die Fans fehlen werden.

Für das Liqui Moly IntactGP-Team um die beiden Piloten Marcel Schrötter und Tony Arbolino steht der wichtigste Grand Prix des Jahres an: das Heimrennen auf dem Sachsenring. Der Namensgeber des Teams übernimmt auch das Titelsponsoring des Rennens, sodass das Fahrerduo unter genauer Beobachtung steht.

Schrötters Ziel ist es, den Rückstand auf die Top-Piloten zu reduzieren. Er sagt: «Ich freue mich nach zwei Jahren wirklich sehr auf den Sachsenring. Ohne Zuschauer ist es natürlich nicht einmal halb so spaßig, aber ich freue mich dennoch sehr. Das ist immer ein sehr wichtiges Rennen für mich und das Team. Ich habe in der vergangenen Woche wieder hart in Spanien trainiert, fühle mich gut vorbereitet und werde alles geben, um unser Heimrennen mit guten Ergebnissen zu beenden. Die Fans, die einen immer zusätzlich motivieren und anfeuern fehlen natürlich extrem, aber es wird mit Sicherheit trotzdem ein Highlight.»

Arbolino sieht den Kurs im Osten Deutschlands als Herausforderung, dennoch gibt er sich kämpferisch und meint: «Mit jedem Rennwochenende versuche ich etwas mehr zu lernen und auch wenn es das Ergebnis in Barcelona (Anm. d. Red.: Platz 13) nicht gezeigt hat, fühle ich mich großartig. Wir arbeiten in die richtige Richtung und konzentrieren uns hauptsächlich darauf, die Dinge zu finden, die uns eben noch fehlen. Die nächsten beiden Rennen vor der Sommerpause werden für mich sehr wichtig sein, zumal wir letztes Jahr nicht auf diesen Strecken waren. Ich werde in Bestform und gut trainiert ankommen, um beim Heimrennen des Teams das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich werde wie immer absolut alles geben und bin super motiviert, auf dem Sachsenring zu kämpfen.»

WM-Stand (nach 7 von 19 Rennen):

1. Gardner 139 Punkte. 2. Raúl Fernández 128. 3. Bezzecchi 101. 4. Sam Lowes 75. 5. Di Giannantonio 60. 6. Roberts 50. 7. Schrötter 49. 8. Vierge 42. 9. Ogura 39. 10. Canet 35. 11. Bendsneyder 35. 12. Augusto Fernández 34. 13. Arbolino 30. 14. Navarro 24. 15. Beaubier 20. 16. Manzi 17. 17. Vietti 15. 18. Dixon 11. 19. Garzo 11. 20. Chantra 11.– 29. Thomas Lüthi 2.

Stand Marken-WM nach 7 von 19 Rennen:

1. Kalex 175 Punkte. 2. Boscoscuro 52. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 7 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 267 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 116. 3. Elf Marc VDS Racing Team 109. 4. Liqui Moly Intact GP 79. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 56. 7. Petronas Sprinta Racing 53. 8. Idemitsu Honda Team Asia 50. 9. Inde Aspar Team 45. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 37. 11. American Racing 29. 12. Flexbox HP40 28. 13. MB Conveyors Speed Up 28. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.