Ajo zu Moto2-Erfolg: «Geschieht nicht oft im Leben»

In Montmeló belegten die Red Bull KTM Ajo-Piloten Remy Gardner und Raúl Fernández zum dritten Mal in Folge die Plätze 1 und 2 und schrieben damit Geschichte. Teamchef Aki Ajo mahnte die beiden aber zu Bescheidenheit.

Das Red Bull KTM Ajo-Moto2-Team setzte beim Catalunya-GP seine beeindruckende Siegesserie fort. In Le Mans stand Raúl Fernández ganz oben auf dem Treppchen und verwies seinen Ajo-Kollegen Remy Gardner auf Platz 2. In Mugello und Montmeló tauschten sie die Rollen und Gardner heimste seine ersten beiden Saisonsiege ein, während Fernández mit zwei zweiten Plätzen in seiner Rookie-Saison weiter heraussticht. Mit ihrem dritten 1-2-Resultat in Folge schrieben die beiden Stallkameraden zudem Moto2-Team-Geschichte.

Von der Pole-Position gelang Gardner der Holeshot, er setzte sich gleich zu Beginn von seinem ärgsten Verfolger und Teamkollegen Fernández ab. Der Spanier konnte die Lücke im Rennverlauf schließen und überholte den WM-Führenden fünf Runden vor Schluss. Gardner reagierte jedoch prompt: «Als mich Raúl überholte, dachte ich, wir könnten die Pace erhöhen, aber das funktionierte nicht. Daher ging ich erneut an ihm vorbei und versuchte in den letzten zwei Runden eine Lücke herauszufahren.»

Das gelang dem Kalex-Piloten auch und er überquerte den Zielstrich knapp zwei Sekunden vor dem 20-jährigen Fernández.

Moto2-Neuling Fernández betrachtete den zweiten Platz nicht als Niederlage, sondern freute sich über einen gelungenen Heim-GP: «Ich wusste, dass Remy stärker sein wird als ich, weshalb ich mit dem zweiten Platz zufrieden bin», betonte der vierfache GP-Sieger. «Im Rennen war es viel wärmer als am bisherigen Wochenende, was es für mich sehr schwierig machte. Wenn alle auf einem sehr ähnlichen Niveau fahren, macht die Erfahrung den Unterschied. Remy mit seinen drei Jahren Moto2-Erfahrung an meiner Seite zu haben, hilft mir deshalb sehr», gab der WM-Zweite zu.

Auch Teamchef Aki Ajo zeigte sich begeistert vom Triumph seiner Schützlinge: «Beide Fahrer zum dritten Mal in Folge auf den obersten Podestplätzen zu sehen ist etwas, das nicht oft im Leben geschieht.» Doch der Finne mahnt seine Piloten gerade in solchen Erfolgsmomenten zu Bescheidenheit: «Das Ergebnis bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten zu arbeiten. Im Gegenteil, es gibt uns noch mehr Stärke, uns weiter zu verbessern.»

Moto2-Ergebnis, Montmeló (6. Juni):

1. Remy Gardner, Kalex

2. Raúl Fernandez, Kalex, + 1,872 sec

3. Xavi Vierge, Kalex, + 2,866

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 3,207

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,899

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 4,541

7. Sam Lowes, Kalex, + 4,875

8. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,973

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 17,515

10. Joe Roberts, Kalex, + 19,838

11. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 20,571

12. Albert Arenas, Boscoscuro, + 22,512

13. Tony Arbolino, Kalex, + 22,558

14. Celestino Vietti, Kalex, + 23,238

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 23,958

WM-Stand (nach 7 von 19 Rennen):

1. Remy Gardner 139 Punkte, 2. Raúl Fernandez 128, 3. Marco Bezzecchi 101, 4. Sam Lowes 75, 5. Fabio Di Giannantonio 60, 6. Joe Roberts 50, 7. Marcel Schrötter 49, 8. Xavi Vierge 42, 9. Ai Ogura 39, 10. Aron Canet 35, 11. Bo Bendsneyder 35, 12. Augusto Fernandez 34, 13. Tony Arbolino 30, 14. Jorge Navarro 24, 15. Cameron Beaubier 20. – 29. Thomas Lüthi 2.

Stand Marken-WM nach 7 von 19 Rennen:

1. Kalex 175 Punkte. 2. Boscoscuro 52. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 8.

Stand Team-WM nach 7 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 267 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 116. 3. Elf Marc VDS Racing Team 109. 4. Liqui Moly Intact GP 79. 5. Federal Oil Gresini Moto2 65. 6. Italtrans Racing Team 56. 7. Petronas Sprinta Racing 53. 8. Idemitsu Honda Team Asia 50. 9. Inde Aspar Team 45. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 37. 11. American Racing 29. 12. Flexbox HP40 28. 13. MB Conveyors Speed Up 28. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 8.