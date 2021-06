Marcel Schrötter: Aufwärtstrend und Spaß mitnehmen

Marcel Schrötter belegt in der Moto2-Gesamtwertung den sechsten Platz. Damit ist der Kalex-Pilot zufrieden, doch in Assen will er nachlegen und sich mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden.

Der Trend ist Marcel Schrötters Freund. Beim Heim-GP auf dem Sachsenring fuhr der Fahrer des Liqui Moly IntactGP-Teams zum sechsten Mal nacheinander in die Punkteränge. In der WM-Gesamtwertung hat sich Schrötter auf den sechsten Rang nach vorn gearbeitet und in den Niederlanden möchte er nachlegen und sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden.

Schrötter sagt: «Nachdem uns ein wirklich gutes Rennen gelungen ist, bin ich natürlich zusätzlich motiviert, nachzulegen. Wir alle haben vor dem Rennen gehofft, dass wir um die Top-10 mitfahren können, aber dass wir dann in der letzten Runde um die Top-5 gekämpft haben, war super, auch wenn es schade ist, dass es letztlich doch nur der sechste Platz geworden ist.»

Im letzten Moment hatte Sam Lowes Schrötter noch abgefangen, dennoch schöpft der Kalex-Pilot eine Menge Hoffnung aus der Leistung: «Der Abstand zum Podium war nicht groß, meine Pace war Top-3-würdig.»

Nachlegen ist das Motto und deswegen sagt Schrötter mit Blick auf das Rennwochenende in Assen: «Wir hoffen jetzt, dauerhaft etwas gefunden zu haben, was uns in Assen und darüber hinaus helfen wird. Wir wollen von Anfang an wieder angreifen und schauen, dass wir solide Trainings abliefern, hart arbeiten und ein gutes Qualifying zustande bekommen. Das Qualifying ist nach wie vor meine größte Schwachstelle. Ziel ist es, vor der Sommerpause noch ein tolles Ergebnis einzufahren, denn ich denke, das haben wir uns verdient. In Assen wollen wir jetzt aber erst einmal den Aufwärtstrend mitnehmen und Spaß haben.»

Tony Arbolino verpasste es in Deutschland, Punkte mitzunehmen. Nun soll es wieder besser laufen. Der Italiener sagt: «Mein Ziel ist es, die erste Saisonhälfte so gut wie nur möglich zu beenden. Im Moment überlege ich ständig, wie und was ich verbessern kann. Wir müssen einander voll vertrauen und immer versuchen, unser Bestes zu geben. Mein Ziel ist es, in Assen ein großartiges Ergebnis zu erzielen und ich bin mir sicher, dass ich die Möglichkeit dazu haben werde.»

Moto2-Ergebnis, Sachsenring, 20. Juni:

1. Gardner, Kalex, 28 Runden in 39:39,191 min

2. Canet, Boscoscuro, + 6,158 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 7,030

4. Di Giannantonio, Kalex, + 8,145

5. Lowes, Kalex, + 9,888

6. Schrötter, Kalex, + 10,000

7. Navarro, Boscoscuro, + 16,039

8. Arenas, Boscoscuro, + 19,394

9. Ramirez, Kalex, + 21,718

10. Beaubier, Kalex, + 26,393

11. Bulega, Kalex, + 26,732

12. Lopez, Kalex, + 26,835

13. Bendsneyder, Kalex, + 28,034

14. Baltus, NTS, + 28,984

15. Vietti, Kalex, + 31,414

WM-Stand (nach 8 von 19 Rennen):

1. Gardner 164 Punkte. 2. Raúl Fernández 128. 3. Bezzecchi 117. 4. Sam Lowes 86. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 59. 7. Canet 55. 8. Roberts 50. 9. Vierge 42. 10. Ogura 39. 11. Bendsneyder 38. 12. Augusto Fernández 34. 13. Navarro 33. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Arenas 18. 17. Manzi 17. 18. Vietti 16. 19. Ramirez 16. 20. Dixon 11. 21. Garzo 11. 22. Chantra 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Baldassarri 3. 30. Baltus 2. 31. Lüthi 2.

Stand Marken-WM nach 8 von 19 Rennen:

1. Kalex 200 Punkte. 2. Boscoscuro 72. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 8 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 292 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 133. 3. Elf Marc VDS Racing Team 120. 4. Liqui Moly Intact GP 89. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 73. 7. Italtrans Racing Team 56. 8. Petronas Sprinta Racing 53. 9. Idemitsu Honda Team Asia 50. 10. American Racing 42. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 40. 12. Ego Speed Up 37. 13. Flexbox HP40 32. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.