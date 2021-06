Marcel Schrötter (Kalex/17.): «Das war komisch»

Der Freitag in Assen brachte den Moto2-Piloten nur eine Trainingssitzung im Trockenen, die Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP Team auf dem 17. Platz abschloss. Der Bayer sieht noch viel Raum für Verbesserung.

Beim Sachsenring-GP vor einer Woche zeigte Marcel Schrötter von Startplatz 17 eine starke Aufholjagd und beendete das Rennen auf Position 6. Beim neunten Saisonrennen in Assen hofft der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams auf bessere Trainingsergebnisse, um im Rennen von Beginn an vorn mitkämpfen zu können.

In den freien Trainings am Freitag ging der Plan des 28-Jährigen aber noch nicht ganz auf. FP1 beendete Schrötter mit 1,134 sec Rückstand auf die Spitze auf dem 17. Platz, bevor eine nasse Strecke im zweiten Training eine Zeitenverbesserung unmöglich machte.

«Wir haben nicht mit dem Regen gerechnet», gestand Marcel. «Im FP1 haben wir unseren Plan durchgezogen und sind mit dem harten Reifen durchgefahren. Ich habe mich zu Beginn gut gefühlt, aber irgendwie haben wir auf der Strecke Zeit liegen lassen. Das war komisch, denn ich hatte ein super Gefühl, aber die Rundenzeit war langsam. Natürlich haben wir gehofft, uns im FP2 dann zu verbessern, jedoch durchkreuzte der Regen unsere Pläne», erklärte der Kalex-Pilot.

«In den letzten Trainingsminuten trocknete die Strecke etwas ab, doch hatte ich damit Probleme. In der Vergangenheit konnte ich die abtrocknende Strecke gut nutzen, aber diesmal habe ich mich schwer getan. Vielleicht lag das am weichen Vorderreifen. Im Nassen hat der Asphalt sehr viel Grip, aber auf abtrocknender Strecke war der weiche Reifen schnell am Limit. Am Ende der Session ist mir daher in fast jeder Kurve das Vorderrad eingeklappt», schilderte Schrötter das verregnete zweite Training.

Moto2-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:36,744 min

2. Raúl Fernandez, Kalex, + 0,143 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,388

4. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,525

5. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,652

6. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,740

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,797

8. Stefano Manzi, Kalex, + 0,812

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,878

10. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,966

11. Jake Dixon, Kalex, + 1,013

12. Tony Arbolino, Kalex, + 1,014

13. Sam Lowes, Kalex, + 1,048

14. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,061

Ferner:

16. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,103

17. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,134

Moto2-Ergebnis, FP2, Assen-GP (25. Juni)

1. Hector Garzo, Kalex, 1:47,617 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,034 sec

3. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,460

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,552

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,608

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,658

7. Jake Dixon, Kalex, + 0,791

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,887

9. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,020

10. Fabio Di Giannantonio, + 1,053

Ferner:

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,463

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 2,014

Moto3-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Suzuki, Honda, 1:41,568 min

2. Binder, Honda, + 0,089 sec

3. Foggia, Honda, + 0,180

4. Migno, Honda, + 0,518

5. Fenati, Husqvarna, + 0,645

6. Rodrigo, Honda, + 0,654

7. Antonelli, KTM, + 0,780

8. Acosta, KTM, + 0,789

9. Masia, KTM, + 0,853

10. McPhee, Honda, + 0,872

11. Nepa, KTM, + 0,918

12. Garcia, GASGAS, + 0,920

13. Toba, KTM, + 0,938

14. Artigas, Honda, + 1,013

15. Alcoba, Honda, + 1,120