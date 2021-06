Assen, FP2: Garzo im Regen schnell, Schrötter auf P16

Marcel Schrötter hatte am Freitag in Assen noch zu kämpfen

Im zweiten Freien Training gab es in Assen keine Verschiebungen in der kombinierten Zeitenliste, weil die Strecke nass war. Hector Garzo war unter diesen Bedingungen fix. Thomas Lüthi auf P12 und Marcel Schrötter auf 16.

Augusto Fernandez hat von seiner schnellen Runde am Freitagvormittag profitiert und den ersten Tag des Rennwochenendes in Assen als schnellster Pilot beendet. Das zweite Freie Training fand unter nassen Bedingungen statt, sodass es keine Verschiebungen in der kombinierten Zeitenliste gab. Die leidtragenden Fahrer unter diesen Bedingungen waren unter anderem Thomas Lüthi und Marcel Schrötter, die als 16. und 17. vorerst noch außerhalb der Ränge liegen, die eine direkte Teilnahme am zweiten Teil der Qualifikation garantieren.

Dennoch war auf der Strecke eine Menge Betrieb. Nach zehn Minuten führte Boscoscuro-Pilot Aron Canet mit einer Zeit von 1:48,874 min. Hinter ihm folgten Joe Roberts und Joe Dixon. Dieses Duo muss am Sonntag wegen zweier Vergehen am Sachsenring Long-Lap-Strafen absolvieren.

Den ersten Crash leistete sich Celestino Vietti. Der Italiener flog in der ersten Kurve ab, blieb aber unverletzt. Wenige Augenblicke später blieb Jorge Navarro stehen. Schon im ersten Freien Training wurden mit Bo Bendsneyder und Nicoló Bulega zwei Fahrer von technischen Defekten ausgebremst.

Das nächste Sturzopfer hieß Cameron Beaubier. Auch der US-Amerikaner flog in Turn 1 ab, nachdem er die weiße Streckenbegrenzung berührt und die Kontrolle verloren hatte.

Die Reihenfolge bei Halbzeit: Marco Bezzecchi - Aron Canet - Joe Roberts - Jake Dixon - Somkiat Chantra - Thomas Lüthi - Augusto Fernandez. Im Vergleich zum ersten Freien Training waren die Zeiten etwa zwölf Sekunden langsamer.

Sam Lowes, der am Morgen noch relativ zurückhaltend unterwegs gewesen war, übernahm 13 Minuten vor Ablauf der Uhr mit einer Zeit von 1:48,275 min die Spitze. Allerdings schlug Roberts zurück und war um 0,050 sec schneller.

Einen gewaltigen Sprung machte dann der 2019-Sieger Augusto Fernandez, der mit einer Zeit von 1:47,651 nachlegte. Den ersten Platz behielt er jedoch nicht, denn Hector Garzo schnappte ihm im letzten Moment noch P1 vor der Nase weg. Garzo umrundete den Kurs in einer Zeit von 1:47,617 min.

Moto2-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:36,744 min

2. Raúl Fernandez, Kalex, + 0,143 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,388

4. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,525

5. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,652

6. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,740

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,797

8. Stefano Manzi, Kalex, + 0,812

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,878

10. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,966

11. Jake Dixon, Kalex, + 1,013

12. Tony Arbolino, Kalex, + 1,014

13. Sam Lowes, Kalex, + 1,048

14. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,061



Ferner:

16. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,103

17. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,134

Moto2-Ergebnis, FP2, Assen-GP (25. Juni)

1. Hector Garzo, Kalex, 1:47,617 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,034 sec

3. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,460

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,552

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,608

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,658

7. Jake Dixon, Kalex, + 0,791

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,887

9. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,020

10. Fabio Di Giannantonio, + 1,053



Ferner:

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,463

16. Marcel Schrötter, Kalex, + 2,014

Moto3-Ergebnis, Assen, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Suzuki, Honda, 1:41,568 min

2. Binder, Honda, + 0,089 sec

3. Foggia, Honda, + 0,180

4. Migno, Honda, + 0,518

5. Fenati, Husqvarna, + 0,645

6. Rodrigo, Honda, + 0,654

7. Antonelli, KTM, + 0,780

8. Acosta, KTM, + 0,789

9. Masia, KTM, + 0,853

10. McPhee, Honda, + 0,872

11. Nepa, KTM, + 0,918

12. Garcia, GASGAS, + 0,920

13. Toba, KTM, + 0,938

14. Artigas, Honda, + 1,013

15. Alcoba, Honda, + 1,120