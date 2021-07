Wegen Brexit: Fehlt Sam Lowes im August in Spielberg?

Ein britischer Motorrad-GP-Fahrer hat sich illegal innerhalb von 180 Tagen mehr als 90 Tage im EU-Raum aufgehalten. Mutmasslich handelt es sich um Sam Lowes. Das kann unangenehme Folgen haben.

Sam Lowes hat in diesem Jahr die ersten beiden Moto2-WM-Läufe in Doha/Katar am 28. März und 4. April für das Elf Marc VDS Racing Tean gewonnen, seither ist er wegen einiger Stürze auf den vierten Platz zurückgefallen. Er hat bereits 85 Punkte Rückstand auf WM-Leader Remy Gardner aus dem Red Bull KTM Ajo-Team.

Und jetzt droht Sam Lowes ein bedauerliches Opfer des Brexits zu werden, des Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union. Denn seit 1. Januar dürfen sich britische Staatsbürger in einem Zeitraum von 180 Tagen nur 90 Tage im Schengenraum oder in EU-Ländern aufhalten.

Jetzt ist durchgesickert: Nach der Dutch-TT in Assen ist ein britischer GP-Rennfahrer bei der Ausreise von den Niederladen nach Grossbritannien über dieses Gesetz gestolpert – er hatte sich mehr als 90 Tage ohne Pause in der EU aufgehalten.

Es kommen nur John McPhee, Jake Dixon und Sam Lowes in Frage. Aber der Schotte John McPhee (er fährt die Moto3-WM für das Petronas Sprinta Team) lebt im nicht zur EU gehörigen Zwergstaat Andorra und Jake Dixon, sein Teamkollege aus der Moto2, hat seinen Lebensmittelpunkt in England, er kehrt regelmässig dorthin zurück, denn er ist mit Sarah verheiratet, der Tochter von Ex-Rennfahrer Eddie Roberts.

Deshalb ist dieser leichtsinnige Fauxpas aller Voraussicht nach von Sam Lowes begangen worden, dessen Frau Marina Rossi (sie arbeitet als Teamkoordinatorin bei Marc VDS) Italienerin ist und der sich deshalb während der Rennpausen samt der gemeinsamen 2018 geborenen Tochter Kathryn häufig in Italien aufhält.

Auch die Staatsbürger und Teammitglieder aus Ländern wie Japan, Malaysia, Indonesien, Australien und Neuseeland müssen immer wieder aus dem EU-Raum ausreisen, um die 90-Tage-Vorschrift nicht zu verletzen. Für Teammitglieder aus England ist das eine völlig neue, ungewohnte Situation, die offenbar von Sam Lowes nicht ernst genug genommen wurde.

Jedenfalls wurde der betroffene GP-Fahrer am Schiphol Airport in Amsterdam nach dem Assen-GP von der Zollbehörde weggebracht.

Jetzt ist ungewiss, ob er rechtzeitig für die beiden Grand Prix in Spielberg/Österreich (8. und 15. August) wieder in die EU einreisen darf.

Selbstverständlich ist das nicht, selbst wenn Sam Lowes bei den Behörden die Dringlichkeit dieser geplanten Geschäftsreise nachweisen kann.

Die britischen Bürger bekommen die Auswirkungen des Brexit dramatisch zu spüren. Wegen der weit verbreiteten Delta-Virusvariante durften die britischen Teammitglieder und Berichterstatter nach dem Catalunya-GP nicht in ihre Heimat zurückreisen, denn sie hätten sich bei der Rückkehr in den EU-Raum 10 Tage in Quarantäne begeben müssen. Alle Briten reisten deshalb direkt nach Deutschland und von dort direkt zum Assen-GP.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der ertappte britische GP-Fahrer erst beim Silverstone-GP am 29. August wieder in die WM eingreifen kann, wenn sein Team, die Dorna oder der Weltverband FIM die strengen Gesetze nicht durch irgendeine Ausnahmeregelegung aushebeln können.

Moto2-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo, 24 Runden in 39:01,832 min

2. Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo, + 1,066 sec

3. Augusto Fernandez, Elf Marc VDS Racing, + 1,265

4. Sam Lowes, Elf Marc VDS Racing, + 1,879

5. Marco Bezzecchi, Sky Racing VR46, + 8,329

6. Ai Ogura, Idemitsu Honda Asia, + 10,96

7. Jorge Navarro, +Ego Speed Up, + 13,993

8. Xavi Vierge, Petronas Sprinta Racing, + 16,052

9. Marcel Schrötter, Liqui Moly Intact GP, + 16,094

10. Celestino Vietti, Sky Racing VR46, + 17,585

11. Somkiat Chantra, Idemitsu Honda Asia, + 18,286

12. Albert Arenas, Aspar Team Moto2, + 18,812

13. Stefano Manzi, Flexbox HP40, + 19,273

14. Thomas Lüthi, Pertamina Mandalika Sag, + 19,649

15. Bo Bendsneyder, Pertamina Mandalika Sag, + 22,162

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen):

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.