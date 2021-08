Moto2-Statistik: Diese Hersteller zeigten Potenzial

Im Jahr 2010 tummelten sich nicht weniger als 18 Fabrikate in der Moto2-WM, jetzt sind noch vier übrig. Ein Blick auf die Statistik in der mittleren GP-Klasse.

Seit der später in Misano tödlich verunglückte Japaner Shoya Tomizawa am 13. April 2010 in Doha-Katar auf einer Suter den ersten Moto2-WM-Lauf der Geschichte gewonnen hat, ist viel passiert. Der damalige Interwetten-Teambesitzer Daniel M. Epp befürchtete beim Ende der 250er-WM, anstelle von renommierten Werken wie Honda und Aprilia würde die Moto2-Klasse von Hinterhofbastlern bevölkert werden, denn jede beliebige Firma konnte Rolling-Chassis für die 600-ccm-Einheitsmotoren von Honda anbieten.



Epp zog es vor, seinen Sponsoren wie Caffè Latte ein Werkspaket von Aprilia anzubieten, auch wenn die Italiener dafür die unverschämte Leasingsumme von 1,3 Millionen Euro pro Saison verlangten.

Die Moto2-WM sollte preisgünstiger werden, am liebsten hätte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta einen Fixpreis von 150.000 Euro pro Motorrad vorgeschrieben.



Dieses Vorhaben liess sich nicht verwirklichen, zumindest nicht bei den Spitzenmotorrädern von Kalex, Suter und Moriwaki, die ohne Motor anfangs rund 160.000 Euro kosteten. Das Motorenpaket verschlang 56.000 Euro damals pro Fahrer und Saison, für die Reifen wurde ein ähnlicher Fixbetrag fällig. Inzwischen kosten die Motoren nur noch 20.000 Euro pro Fahrer und Saison.



An manche Moto2-Bastler von 2010 erinnert sich heute niemand mehr. Nicht weniger als 18 unterschiedliche Fabrikate waren eingeschrieben, 15 holten Marken WM-Punkte.

Für Siege und Podestplätze waren aber nur Moriwaki, Suter, Speed Up, MotoBi, FTR, Tech3, I.C.P. und Pons-Kalex gut!



Nicht weniger als 15 Fabrikate punkteten 2010 in der Marken-WM: Suter, Moriwaki, Speed Up, MotoBi, FTR, Tech3, Pons, Kalex, ICP, BQR, Bimota, MZ, Promo Harris, Scot, RSV und TSR. Dazu gab es Bikes namens Force210, ADV und AJR. Einige dieser merkwürdigen Exemplare verschwanden bald stillschweigend von der Bildfläche.

2021 blieben noch genau vier Hersteller übrig: Kalex, MV Agusta und NTS und Boscoscuro (früher Speed-Up).

Das Mapfre-Aspar-Team hatte sich 2010 zum Beispiel leichtsinnigerweise mit dem No-Name-Hersteller RSV aus Italien verbündet, die Bikes hatten Gitterrohrstahlrahmen, waren übergewichtig und viel zu voluminös. Nach wenigen Rennen mussten Teamchef Jorge «Aspar» Martinez und Sportdirektor Gino Borsoi ihre Fahrer auf Suter-Maschinen setzen. Julián Simón wurde dann noch WM-Zweiter.

Dem italienische Speed Up-Chef Luca Boscoscuro wurde damals nachgesagt, er habe das Know-how der Aprilia-Chassis übernommen, die in Noale verwaist rumstanden, weil Aprilia in letzter Minute den Moto2-Einstieg abgeblasen hatte.

FTR-Chef Steve Bones fand in den Speed Up-Bikes später auch einige Teile, die er für sein Werk hielt, denn Boscoscuro ließ Andrea Iannone 2011 auf FTR statt Speed up antreten.

Moriwaki gewann 2010 den ersten Moto2-WM-Titel mit Toni Elias, auch das Gresini-Team und Tom Lüthi traten anfangs auf dem japanischen Fabrikat an. Bald darauf strich Moriwaki die Segel; 2013 gab es ein letztes Aufbäumen im Idemitsu-Team mit Yuki Takahashi.



Alex Baldolini fuhr 2010 die I.C.P.-Maschine im Team Caretta Technology; er wurde damit in Portugal Zweiter hinter Stefan Bradl (Suter) und vor Alex De Angelis (MotoBi).

Kurios war auch das Motorrad «Force 210»: Es wurde von der Firma «Rapid Inside» hergestellt. Diese Firma hatte ein Quasi-Monopol bei der Herstellung von Motorradständern, aber kein Knowhow bei der Chassis-Entwicklung. Sie kopierten einfach einen Serien-Honda CBR600RR-Rahmen.



Toni Elias dominierte die WM 2010 mit der Moriwaki, er gewann sieben Rennen und wurde mit 70 Punkten Vorsprung vor Julián Simón (auf RSV und Suter) Weltmeister. Simón fuhr nur zwei Rennen mit der RSV, dann wechselte er in Le Mans auf Suter.

Alex De Angelis wechselte von der Force GP210 auf die MotoBi (sie hatte ein japanisches TSR-Chassis) und fuhr gleich an die Spitze: Vierter in Motegi, Zweiter in Sepang, Sieg in Australien und Dritter in Portugal.

Erstaunliche Vielfalt: Der Thailänder Ratthapark Wilairot schaffte 2010 mit der Bimota den beachtlichen vierten Rang in Assen.

Suter gewann in der ersten Moto2-Saison 2010 vier Rennen mit Tomizawa in Doha, Cluzel in Silverstone, Rolfo in Sepang und Bradl in Estoril. Iannone schaffte es mit der Speed Up immerhin dreimal auf das oberste Treppchen (Mugello, Assen und Aragón). Die restlichen drei WM-Laufsiege gingen an Takahashi (Tech3/Barcelona), De Angelis (MotoBi/Australien) und Abraham (FTR/Valencia). Karel Abraham wechselte damals im Frühjahr 2010 frühzeitig von der übergewichtigen RSV auf eine FTR.



Inzwischen dominiert Kalex seit 2013 nach Belieben. Kalex Engineering aus Bobingen hat seit 2013 jeweils die Fahrer-WM sowie die Konstrukteurs-WM gewonnen und bisher 134 GP-Siege eingefahren.



Die Einheits-Motoren lieferte Honda von 2010 bis Ende 2018 mit den CBR-600RR-Triebwerken, 2021 kommen zum dritten Mal die Dreizylinder-765-ccm-Motoren von Triumph zum Einsatz.

Die Konstrukteurs-WM-Fights in der Moto2-WM:

2010: 1. Suter 322. 2. Moriwaki 309.

2011: 1.Suter 384. 2. Kalex 281.

2012: 1. Suter 382. 2. Kalex 320.

2013: 1. Kalex 392. 2. Suter 297.

2014: 1. Kalex 430. 2. Suter 284.

2015: 1. Kalex 445. 2. Speed Up 209.

2016: 1. Kalex 450. 2. Speed Up 136.

2017: 1. Kalex 427. 2. KTM 266.

2018: 1. Kalex 407. 2. KTM 345.

2019: 1. Kalex 442. 2. KTM 281.

2020: 1. Kalex 375. 2. Speed Up 118.

2021: 1. Kalex 225. 2. Boscoscuro 81.

Alle Fahrer-Weltmeister in der Moto2

2010: Toni Elias, Moriwaki

2011: Stefan Bradl, Kalex

2012: Marc Márquez, Suter

2013: Pol Espargaró, Kalex

2014: Tito Rabat, Kalex

2015: Johann Zarco, Kalex

2016: Johann Zarco, Kalex

2017: Franco Morbidelli, Kalex

2018: Pecco Bagnaia, Kalex

2019: Alex Márquez, Kalex

2020: Enea Bastianini, Kalex

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen):

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.