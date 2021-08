Remy Gardner: «Wir tragen es auf der Piste aus»

Die Moto2-Dominatoren Remy Gardner und Raul Fernandez waren am Montag Live-Gäste in der TV-Sendung Sport & Talk aus dem Hangar 7.

Aus der Motohall von Mattighofen wurde am Montag die Sendung Sport & Talk ausgestrahlt. Neben den MotoGP-Assen Brad Binder und Miguel Oliveira waren auf die Moto2-Asse Remy Gardner und Raúl Fernández zu Gast – beide fahren 2022 MotoGP bei KTM Tech3-KTM Factory Racing.

Remy Gardner gesteht offen: «Das ist der Traum eines jeden Jungen. Ich hatte schwierige Jahre, aber das hat mich auch stärker gemacht – im Kopf und auch körperlich. Ich bin absolut aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie viele PS es sind.»

Der Aussie verriet dabei auch: «Es war auch der Traum meines Vaters. Endlich kann ich der Champions League mitfahren. Ich hoffe ich kann ihm irgendwann nachfolgen und irgendwann Weltmeister werden.»

Fernández gesteht: «Es ist erst meine dritte Saison. Es wurde von Rennen zu Rennen besser. Ich muss mich noch voll auf die Moto2 konzentrieren. Ich bin noch jung und diese Motivation brauche ich jetzt noch mehr.»

Remy Gardner gewährt interessante Einblicke in die Traum-Combo der Moto2 bei Aki Ajo: «Wir fahren die Duelle in den Rennen auf der Strecke aus, verstehen uns abseits eigentlich ganz gut. Wir lernen auch voneinander. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir in diesem Jahr schon als Team gesammelt haben. Ich hoffe, wir können das auch nächstes Jahr so fortsetzen.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Bezzecchi, Kalex, 25 Runden in 37:29,460 min

2. Canet, Boscoscuro, + 1,171 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,260

4. Gardner, Kalex, + 3,856

5. Ogura*, Kalex, + 6,922

6. Vietti, Kalex, + 9,390

7. Raul Fernandez, + 9,590

8. Chantra, Kalex, + 12,217

9. Vierge, Kalex, + 12,747

10. Schrötter, Kalex, + 12,874

11. Dixon, Kalex, + 13,532

12. Dalla Porta, Kalex, + 13,532

13. Di Giannantonio, + 14,197

14. Lowes, Kalex, + 14,536

15. Arenas, Boscoscuro, + 18,616

16. Lüthi, Kalex, + 19,378

17. Arbolino, Kalex, + 19,660

18. Manzi, MV Agusta, + 22,467

19. Ramirez, Kalex, + 22,762

20. Navarro, Boscoscuro, + 25,267

21. Baldassarri, MV Agusta, + 30,121

22. Bulega, Kalex, + 37,544

23. Bendsneyder, Kalex, + 38,095

24. Montella, Boscoscuro, + 39,007

25. Corsi, MV Agusta, + 2 Runden



*Drei-Sekunden-Strafe (nicht korrekt ausgeführter Long-Lap-Penalty)

Moto2-WM-Stand (nach 10 Rennen):

1. Gardner 197 Punkte. 2. Raúl Fernández 162. 3. Bezzecchi 153. 4. Sam Lowes 101. 5. Di Giannantonio 76. 6. Canet 75. 7. Schrötter 72. 8. Augusto Fernández 66. 9. Ogura 60. 10. Vierge 57. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 32. 15. Arbolino 30. 16. Beaubier 26. 17. Chantra 24. 18. Arenas 23. 19. Manzi 20. 20. Dixon 16. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Dalla Porta 10. 25. Syahrin 8. 26. Corsi 7. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM nach 10 Rennen:

1. Kalex 250 Punkte. 2. Boscoscuro 101. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 10 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 359 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 185. 3. Elf Marc VDS Racing Team 167. 4. Liqui Moly Intact GP 102. 5. Aspar Team 98. 6. Federal Oil Gresini 86. 7. Idemitsu Honda Team Asia 84. 8. Petronas Sprinta Racing 73. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Lightech Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.