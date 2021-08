Pit Beirer (KTM): Anbagger-Versuche sind nicht schön

KTM-Rennsportchef Pit Beirer nahm bei «Sport & Talk» auf ServusTV klar Stellung zu den Abwerbungsversuchen seiner Talente durch die Konkurrenz im MotoGP-Fahrerlager.

Im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport & Talk» bei ServusTV, die diesmal aus der KTM-Motohall in Mattighofen gesendet wurde, ging es thematisch auch um die KTM-Supertalente wie Raul Fernandez und Pedro Acosta, die längst von der Konkurrenz Angebote erhalten haben.

Rennchef Pit Beirer zeigte sich hoch zufrieden und begeistert über die Moto2-Asse Remy Gardner und Raul Fernandez: «Was die zwei in der Moto2 aufführen, ist echt der Wahnsinn. Sie sind ein Stück besser als die anderen. Es ist ein Kompliment an die Jugendarbeit, es macht uns stolz.»

Sein Nachsatz: «Wenn sie dann von der Konkurrenz angebaggert werden, macht es aber nicht mehr so viel Spaß.» Beirer, der schon als Profi-Motocrosser selbst ein versierter Geschäftsmann war, überlegt: «Vielleicht entwickelt es sich irgendwann auch noch in Richtung Fußball, wo Unsummen geboten werden.»

Beirer weiß aber auch, was man gemeinsam geschafft hat und sagt daher: «Wir haben mit den Burschen eine Bindung aufgebaut. Wir nennen es im Haus die ‚MotoGP-Academy‘. Wir haben das im Offroad-Sport gut gelernt und auf die Straße transferiert. Es ist aber natürlich nicht schön, wenn die Jungs dann von der Konkurrenz angebaggert werden.»

Schon gegenüber MotoGP-Reporter Simon Crafar hatte Beirer das Thema in Spielberg angesprochen und erklärt, dass man bei KTM auch deshalb bereits am Samstag während des FP4 die Beförderung von Raul Fernandez in die Königsklasse offiziell gemacht habe.

Moto2-WM-Stand (nach 10 Rennen):

1. Gardner 197 Punkte. 2. Raúl Fernández 162. 3. Bezzecchi 153. 4. Sam Lowes 101. 5. Di Giannantonio 76. 6. Canet 75. 7. Schrötter 72. 8. Augusto Fernández 66. 9. Ogura 60. 10. Vierge 57. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 32. 15. Arbolino 30. 16. Beaubier 26. 17. Chantra 24. 18. Arenas 23. 19. Manzi 20. 20. Dixon 16. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Dalla Porta 10. 25. Syahrin 8. 26. Corsi 7. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM nach 10 Rennen:

1. Kalex 250 Punkte. 2. Boscoscuro 101. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM nach 10 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 359 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 185. 3. Elf Marc VDS Racing Team 167. 4. Liqui Moly Intact GP 102. 5. Aspar Team 98. 6. Federal Oil Gresini 86. 7. Idemitsu Honda Team Asia 84. 8. Petronas Sprinta Racing 73. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Lightech Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.