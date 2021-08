Zwangspause: Yari Montella im Zwist mit Speed Up Team

Yari Montella wird in Silverstone und Aragón in der Moto2-Startaufstellung fehlen. Gegen die Entscheidung seines Speed Up Teams wehren sich der Italiener und sein Management.

Die Rookie-Saison von Yari Montella in der Moto2-WM verläuft alles andere als nach Wunsch: Bisher steht der Europameister von 2020 noch ohne Punkte da, er bestritt aber auch erst sechs Rennen. Denn in Le Mans brach er sich schon im FP1 das rechte Handgelenk, eine Operation folgte.

Sein Comeback gab der Boscoscuro-Pilot erst nach der Sommerpause in Spielberg. Im Laufe des Doppel-Events fabrizierte er vier Stürze, darunter einen im Rennen des Österreich-GP. Eine Woche zuvor hatte er die Ziellinie nur als 24. gekreuzt.

Chance auf Wiedergutmachung bekommt Montella von seinen Speed Up Team zunächst keine, seine Nennung für die nächsten zwei Grand Prix im WM-Kalender wurde zurückgezogen. Das teilte der Fahrer selbst mit.

Dazu verbreiteten der 21-jährige Italiener und sein Management GRD folgendes Statement: «Yari Montella und GRD sind zutiefst bestürzt mitteilen zu müssen, dass das Team Speed Up in der Person von Luca Boscoscuro entschied und damit eindeutig gegen einen bestehenden Vertrag verstößt, den Fahrer für die kommenden zwei Rennen in Silverstone und Aragón aussetzen zu lassen.»

Zudem habe der Rennstall Montella aufgefordert, als Nachweis für seine Fahrtüchtigkeit eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. «Und das obwohl die Ärztemannschaft an der Rennstrecke die entsprechende Bescheinigung bereit am 5. August 2021 vor dem Rennen auf dem Red Bull Ring, dem Grand Prix der Steiermark, ausgestellt hat», hieß es in der Stellungnahme weiter.

«Wir sind der Ansicht, dass das Kernprinzip jedes sportlichen Wettkampfs verletzt wurde, nämlich das der Loyalität und der guten Absicht», klagten der letztjährige Moto2-Europameister und sein Management an. Aus diesem Grund seien auch die entsprechenden rechtlichen Schritte eingeleitet worden.

Das Speed Up Team äußerte sich noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen. Verschiedene Medien in Spanien und Italien, darunter das Fachmagazin Motosprint, berichten aber, dass Fermin Aldeguer in Silverstone und Aragón statt Montella aufgeboten wird. Der 16-jährige Spanier ersetzte den Italiener schon in der ersten Saisonhälfte mehrmals und trat mit dem Titelgewinn am vergangenen Sonntag in der Moto2-EM seine Nachfolge an.

Moto2-WM-Stand (nach 11 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 206 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 159. 4. Sam Lowes 114. 5. Canet 83. 6. Augusto Fernández 82. 7. Di Giannantonio 80. 8. Ogura 80. 9. Schrötter 72. 10. Vierge 59. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 42. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 12. 23. Lüthi 11. 24. Bulega 10. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Lopez 4. 29. Aldeguer 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 109. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 393 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 201. 3. Elf Marc VDS Racing Team 196. 4. Idemitsu Honda Team Asia 115. 5. Aspar Team 106. 6. Liqui Moly Intact GP 105. 7. Federal Oil Gresini 90. 8. Petronas Sprinta Racing 80. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 50. 11. Lightech Speed Up 46. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.