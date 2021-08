GASGAS 2022: Moto3 mit Holgado? Moto2 mit Garcia?

Die spanische Marke GASGAS aus der Pierer-Gruppe wird in der kommenden Saison auch die Moto2-WM bestreiten. Moto3-Sieger Sergio Garcia könnte in die Moto2-Klasse aufsteigen.

Der KTM-Vorstandsvorsitzende Stefan Pierer hat gegenüber SPEEDWEEK.com beim Österreich-GP verraten, dass die Pierer Mobility AG 2022 mit der dritten Konzernmarke GASGAS auch in der Moto2-WM antreten wird. «Der Deal mit Teambesitzer Jorge Martinez ist bereits per Handschlag besiegelt worden», berichtete der Steirer.

Das Gaviota Aspar Team wird also mit dem ursprünglich spanischen Fabrikat GASGAS gleich in zwei WM-Klassen antreten – in der Moto3 und Moto2. In der laufenden Saison besteht das Fahrerduo von GASGAS aus dem dreifachen Saisonsieger Sergio Garcia und dem jungen 17-jährigen Izan Guevara, der vor einem Jahr die Moto3-Junioren-WM gewonnen hat.

Da der haushoch überlegene Moto3-WM-Leader Pedro Acosta 2022 bei Red Bull KTM Ajo neben Neuzugang Augusto Fernandez die Moto2-WM bestreiten wird, könnte Garcia 2022 bei GASGAS die Moto3-WM gewinnen.

Gleichzeitig wäre er aber bei GASGAS ein reizvoller Kandidat für das Moto2-Team.

Momentan bestreitet Aspar die Moto2-WM auf Boscoscuro-Bikes mit den Piloten Albert Arenas und Aron Canet.

Ein Moto2-GASGAS-Duo mit Sergio Garcia und Albert Arenas (Moto3-Weltmeister 2020 auf KTM) würde sich aufdrängen, wenn der 21-jährige Canet nicht bleibt.

In der Moto3-WM hat Aspar Martinez mit dem 16-jährigen Daniel Holgado bereits den nächsten Ausnahmekönner in Ausbildung. Er führt mit 176 Punkten in der aktuellen Moto3-Junioren-WM im Aspar GASGAS Junior-Team. David Muñoz liegt 42 Punkte hinter ihm. Drei CEV-Rennen (eines beim Misano-GP) sind noch zu fahren.

Holgado durfte zum Beispiel im Juni beim Catalunya-GP als Ersatz für Max Kofler beim CIP Green Power KTM-Team bereits GP-Erfahrung sammeln.

Holgado liegt dazu im Red Bull Rookies-Cup an dritter Stelle – hinter Leader David Alonso und David Muñoz.

GASGAS könnte also 2022 in der Moto2 mit Holgado und Guevara antreten und in der Moto2-Klasse mit Sergio Garcia und Albert Arenas.

Moto2-Ergebnis, Österreich-GP (15. August):

1. Raul Fernandez, Kalex, 25 Runden in 37:19,890 min

2. Ogura, Kalex, + 0,845 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 2,747

4. Lowes, Kalex, + 4,412

5. Chantra, Kalex, + 8,850

6. Vietti*, Kalex, + 8,782

7. Gardner, Kalex, + 13,657

8. Canet, Boscoscuro, + 16,499

9. Lüthi, Kalex, + 17,108

10. Bezzecchi, Kalex, + 19,588

11. Dixon, Kalex, + 21,283

12. Di Giannantonio, Kalex, + 21,703

13. Arbolino, Kalex, + 21,866

14. Vierge, Kalex, + 27,146

15. Garzo, Kalex, + 29,128



Ferner:

23. Schrötter, Kalex, + 1:05,584 min



*einen Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Moto2-WM-Stand (nach 11 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 206 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 159. 4. Sam Lowes 114. 5. Canet 83. 6. Augusto Fernández 82. 7. Di Giannantonio 80. 8. Ogura 80. 9. Schrötter 72. 10. Vierge 59. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 42. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 12. 23. Lüthi 11. 24. Bulega 10. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Lopez 4. 29. Aldeguer 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 109. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 393 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 201. 3. Elf Marc VDS Racing Team 196. 4. Idemitsu Honda Team Asia 115. 5. Aspar Team 106. 6. Liqui Moly Intact GP 105. 7. Federal Oil Gresini 90. 8. Petronas Sprinta Racing 80. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 50. 11. Lightech Speed Up 46. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.