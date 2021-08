Tom Lüthi (Kalex/11.): «Ich konnte innen bleiben»

Tom Lüthi setzte in Silverstone seinen Aufwärtstrend fort. Der SAG-Kalex-Pilot wurde Elfter und ließ damit Teamkollege Bo Bendsneyder hinter sich. Doch der Schweizer ärgerte sich: «Ich stand am Start zu weit hinten.»

Der Schweizer Tom Lüthi durfte in Silverstone auf direktem Weg im Qualifying 2 angreifen, jedoch kam er dort nicht über den 17. Startplatz hinaus. «Ich stand zu weit hinten, wodurch die Führungsgruppe und deren Verfolgergruppe direkt zu Rennbeginn entwischten und ich sie nicht mehr erreichte», ärgerte sich Lüthi, der beim Österreich-GP mit Platz 9 sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison erzielte.

Der 34-Jährige, der zum Jahresende seine aktive Rennfahrerkarriere beenden wird, überquerte den Zielstrich rund 20 Sekunden hinter Rennsieger Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) auf Position 11. Der Fahrer des Pertamina Mandalika SAG Teams freute sich über seine positiven Entwicklungen: «Es war ein gutes Rennen für uns. Am Start konnte ich in der ersten Kurve innen bleiben, was wirklich positiv war. Ich habe schnell meinen Rhythmus gefunden und eine Lücke zu den Fahrern hinter mir herausgefahren. Betrachtet man meine Startposition, so war es ein eine solide Leistung.»

Teamkollege Bo Bendsneyder verlor von Startplatz 13 einige Positionen und beendete das Rennen vier Sekunden hinter seinem Teamkollegen auf Platz 15. «Ich konnte das Motorrad nicht stoppen und dadurch die Linien nicht halten. Ich habe versucht, meine Position zu verteidigen und nach sieben Runden wurde das Gefühl fürs Bike auch wieder besser, wodurch ich mir einige Plätze zurück erkämpfte», berichtete der Niederländer.

Moto2-Ergebnis, Silverstone-GP (29. August):

1. Remy Gardner, Kalex, 18 Runden, 37:31,642 min (= 169,7 km/h)

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,481

3. Navarro, Boscoscuro, +1,930

4. Lowes, Kalex, + 2,284

5. Di Giannantonio, Kalex, 6,952

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 7,059

7. Canet, Boscoscuro, + 10,706

8. Vierge, Kalex, + 12,842

9. Ogura, Kalex, + 12,877

10. Roberts, Kalex, + 14,344

11. Lüthi, Kalex, + 20,112

12. Vietti, Kalex, + 22,371

13. Schrötter, Kalex, + 22,525

14. Bulega, Kalex, 23,672

15. Bendsneyder, Kalex, + 24,116

16. Aldeguer, Boscoscuro, + 26,847

Moto2-WM-Stand (nach 12 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 231 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 179. 4. Sam Lowes 127. 5. Canet 92. 6. Augusto Fernández 92. 7. Di Giannantonio 91. 8. Ogura 87. 9. Schrötter 75. 10. Vierge 67. 11. Navarro 58. 12. Roberts 56. 13. Bendsneyder 40. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Lüthi 16. 23. Garzo 12. 24. Bulega 12. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Aldeguer 4. 29. Lopez 4. 30. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex 300 Punkte (Marken-Weltmeister 2021!). 2. Boscoscuro 125. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 418 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 225. 3. Elf Marc VDS Racing Team 219. 4. Idemitsu Honda Team Asia 122. 5. Kipin Energy Aspar Team 115. 6. Liqui Moly Intact GP 108. 7. Federal Oil Gresini 103. 8. Petronas Sprinta Racing 88. 9. Italtrans Racing Team 66. 10. 11. Lightech Speed Up 62. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 56. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.