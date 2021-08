Großbritannien-GP: Strafe für Marcel Schrötter!

Kaum sind die Trainings am Freitag in Silverstone Geschichte, bringt die Rennleitung schlechte Nachrichten für Moto2-Pilot Marcel Schrötter. Beim Großbritannien-GP am Sonntag muss er einen Long-Lap-Penalty absolvieren.

Marcel Schrötter landete in der kombinierten Zeitenliste der Moto2-Klasse am Freitag abgeschlagen auf dem 21. Rang, auf Spitzenreiter Raul Fernandez vom Red Bull KTM Ajo-Team fehlten dem Bayern 1,9 Sekunden. Den Rückstand erklärte sich der Liqui Moly Intact GP-Fahrer zum einen durch die verlorene Zeit in FP1, als er mit seiner Kalex ausrollte und mehr als 15 Minuten der Session verpasste.

Auf dem Weg zurück in die Box verteilte der 28-Jährige Öl auf dem 5,9 km langen Kurs von Silverstone, wofür ihm die Streckenposten die schwarze Flagge mit dem orangenen Kreis zeigten, die dem Fahrer ein technisches Problem anzeigt. Schrötter ignorierte laut den Stewards das Signal der Marshalls.

Am Abend dann die ernüchternde Nachricht: Die Offiziellen brummen Schrötter einen Long-Lap-Penalty für das Rennen am Sonntag in Silverstone auf, den er in den ersten drei Runden absolvieren muss. An den beiden folgenden Tagen wird das Team um Jürgen Lingg und Schrötter selbst alle Hände voll zu tun haben, um den Rückstand zu den Top-10 aufzuholen.

Moto2, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August):

1. Raul Fernandez, Kalex, 2:04,501 min

2. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,017 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,297

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,365

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,414

6. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,694

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,771

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,816

9. Nicoló Bulega, Kalex, + 1,208

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,334

11. Xavi Vierge, Kalex, + 1,338

12. Ai Ogura, Kalex, + 1,346

13. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,385

14. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,531



Ferner:

21. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,900