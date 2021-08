Silverstone, Q2: Bezzecchi vermasselt Lowes die Party 28.08.2021 - 17:04 Von Tim Althof

© F. Glänzel Marco Bezzecchi fuhr in Silverstone auf die Pole-Position © F. Glänzel Marcel Schrötter: Kein leichter Renntag steht bevor Zurück Weiter

Lange Zeit führte Sam Lowes am Samstag in Q2 beim Heim-GP in Silverstone, doch am Ende setzte Marco Bezzecchi einen drauf und holte die Pole-Position. Marcel Schrötter und Tom Lüthi waren in der Qualifikation chancenlos.