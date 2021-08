Silverstone FP3: Schrötter und Lüthi schon weiter

Ganz vorne landete im dritten Freien Training des Großen Preises von Großbritannien Aron Canet. Mit Marcel Schrötter und Thomas Lüthi sind auch beide deutschsprachigen Piloten im zweiten Teil der Qualifikation dabei.

Trotz Sturz geht Aron Canet mit einer breiten Brust in die Qualifikation des Großen Preises von Großbritannien. Der Spanier schlug das Red Bull KTM Ajo-Duo um Remy Gardner und Raul Fernandez im dritten Freien Training von Silverstone. Marcel Schrötter als Elfter und Thomas Lüthi als 13. sind ebenfalls direkt im zweiten Teil der Qualifikation dabei. Fermin Aldeguer und Jorge Navarro rundeten das starke Ergebnis von Boscoscuro ab.

Im zweiten Freien Training war noch Raul Fernandez der schnellste Fahrer gewesen. Er hatte die Session mit einer Zeit von 2:04,501 min beendet.

Für die Moto2-Piloten kam pünktlich zum Start des dritten Freien Trainings die Sonne heraus. Die Bedingungen: 16 Grad Luft- und 22 Grad Asphalttemperatur in Silverstone. Es war mit 13 Kilometern pro Stunde aber auch windig.

Während sich an der Spitze der kombinierten Zeitenliste zunächst nichts veränderte, musste Lorenzo Dalla Porta seine Kalex-Maschine zurückschieben. Nach sieben Minuten musste er seine Jagd nach einem Q2-Ticket unterbrechen.

Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen direkt in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in eine Vorqualifikation und kämpfen dort um vier Plätze, die zum Weiterkommen berechtigen. Sowohl Thomas Lüthi als auch Marcel Schrötter steckten dahingehend lange in Schwierigkeiten. Für Schrötter begann das Wochenende ohnehin durchwachsen, denn der Deutsche vom Liqui Moly Intact GP-Team hatte in FP1 technische Probleme und erhielt im Nachgang auch noch eine Long-Lap-Penalty.

Den ersten Sturz des Tages in der mittleren Klasse fabrizierte Albert Arenas. Mitten im Pulk flog er ab, blieb aber ohne Blessuren.

Nach zehn Minuten gelang von den Titelkandidaten lediglich Marco Bezzecchi eine Steigerung. Er schob sich in der kombinierten Zeitenliste auf den fünften Platz nach vorn, aber auch Schrötter steigerte sich auf P14 mit einer Zeit von 2:05,839 min. Seine Laune war aber nicht gut, denn er und Fabio Di Giannantonio gerieten aneinander. Wenige Sekunden später legte sich der Italiener dann auch noch mit Remy Gardner an.

Heftige Schmerzen schien auch Hafizh Syahrin zu haben. Der NTS-Pilot stieg in der Box ab, ein Zwischenfall war im Vorfeld aber nicht erkennbar.

Die Reihenfolge bei Halbzeit: Raul Fernandez - Jorge Navarro - Remy Gardner - Sam Lowes - Marco Bezzecchi. Schrötter belegte den 15. Platz und Lüthi folgte auf P19. 15 Minuten vor Ablauf der Uhr sollte sich aus Lüthis Sicht etwas ändern, denn der Schweizer schob sich eine Woche nach der Bekanntgabe seines Karriereendes auf den siebten Platz nach vorn.

Die erste Schlussattacke von Aron Canet hatte es in sich. Er setzte sich mit einer 2:04,180 min. Zeitgleich crashte Cameron Beaubier und nur wenig später erwischte es in Sektor 3 Xavi Vierge.

Schrötter ließ sich von den Gelben Flaggen nicht aus dem Konzept bringen. Er kletterte auf die elfte Position. Fast alle Fahrer begaben sich jetzt noch einmal auf Zeitenjagd. Allerdings fand diese ohne Canet statt. Der Führende landete auf dem Hosenboden, nachdem er Raul Fernandez aufgefahren war, und auch insgesamt blieben die großen Verbesserungen aus. Der letzten Sturz des FP3 ging auf das Konto von Stefano Manzi.

Moto2, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (28. August)

1. Aron Canet, Boscoscuro, 2:04,180 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,039 sec

3. Raul Fernandez, Kalex, + 0,321

4. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,338

5. Fabio Di Giannantonio, + 0,484

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,580

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,635

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,686

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,756

10. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,927

11. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,934

12. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,996

13. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,013

14. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 1,197

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (28. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:10,619 min

2. Sasaki, KTM, + 0,484 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,796

4. Alcoba, Honda, + 0,870

5. Antonelli, KTM, + 0,914

6. Foggia, Honda, + 0,990

7. Riccardo Rossi, KTM, + 1,099

8. Masia, KTM, + 1,135

9. McPhee, Honda, + 1,359

10. Öncü, KTM, + 1,437

11. Suzuki, Honda, + 1,455

12. Migno, Honda, + 1,504

13. Fellon, Honda, + 1,525

14. Nepa, KTM, + 1,531

15. Acosta, KTM, + 1,543



Ferner:

19. Garcia, GASGAS, + 1,623

24. Kofler, KTM, + 2,089