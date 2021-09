Überaschung: Jake Dixon 2022 bei Liqui Moly-Intact?

Aus der Moto2-WM steigen vier Fahrer in die MotoGP-Klasse auf, Tom Lüthi tritt zurück. Deshalb kommt es zu vielen Teamwechseln. Das Intact-Team muss Tony Arbolino ersetzen.

Die zwölf MotoGP-Teams sind für 2022 bereits alle besetzt. In den Klassen Moto3 und Moto2 müssen die Rennställe ihre Fahreraufgebote beim Selektions-Komitee (bestehend aus Funktionären von IRTA, Dorna und FIM) bis Ende September definitiv melden. Deshalb ist das Feilschen und Verhandeln längst voll im Gange.

Aus der Moto2-WM steigen die zwei Red Bull-Ajo-Fahrer Remy Gardner und Rául Fernández in die MotoGP auf (zu KTM-Tech3), auch Fabio Di Giannantonio (bei Federal Oil Gresini zu Flexbox Gresini) wechselt, und bei Sky VR46 bekommt der Moto2-WM-Dritte Marco Bezzecchi einen Vertrag für die «premier class». Dazu kommt mt Darryn Binder ein fünfter MotoGP-Rookie. Er riskiert den Weitsprung aus der Moto3-Klasse – wie Jack Miller nach 2014. Tom Lüthi hört auf und wird Teammanager bei PrüstelGP.

Das Petronas-Sprinta-Team zieht sich zurück. Bei Gresini werden die finanziellen Ressourcen für das neue aufwändige Flexbox-Gresini-Ducati-MotoGP-Team gebündelt, für das mindestens 10 bis 15 Millionen Euro aufgebracht werden müssen. Dafür kehrt das Esponsorama Avintia-Team von Raúl Romero erstmals seit 2013 in die Moto2-WM zurück.

Im Paddock ist zu hören, Carlo Merlini, der langjährige Commercial Director und Marketing-Chef des Teams, suche für 2022 in erster Linie zahlungskräftige Bezahlfahrer für das Moto2-Team, das 2021 mit Di Giannantonio und dem enttäuschenden Bulega fährt.

Gresini Racing gehört zu den erfolgreichsten Teams im Fahrerlager. Es gewann in der Moto3 mit Jorge Martin 2018 die WM, die 250er-WM 2001 mit Daijiro Kato, in der Moto2-WM triumphierte Gresini mit Toni Elias 2010 und den MotoE-Weltcup 2019 mit Matteo Ferrari.

Mit Spannung wird das neue Fahreraufgebot des Liqui Moly Intact GP-Teams erwartet. Michael Kories, der Manager von Marcel Schrötter, hat am 18. August bei SPEEDWEEK.com angekündigt, in der folgenden Woche werde sich entscheiden, ob der Bayer bei Intact bleibt. Seither sind zwei Wochen vergangen – und nichts passiert.

Immerhin zeichnet sich inzwischen ab, wer Toni Arbolino (er hat bei Marc VDS unterschrieben) bei Intact ersetzen wird: Jake Dixon, der 25-jährige Engländer, der 2017 schon beim damaligen Dynavolt-Intact-Team als Ersatzfahrer eingesprungen ist und damals auf Teamchef Jürgen Lingg viel Eindruck gemacht hat.

Dixon hat die Moto2-WM 2019 bei Aspar Martinez neven Xavier Cardelus bestritten und 2020 und 2021 bei Petronas Sprinta. Dieses Team wird zugesperrt, deshalb braucht er einen neuen Arbeitsplatz.

Dixon hat am Wochenende in England bei Petronas-Yamaha statt Morbidelli die Yamaha-M1 pilotiert. Er war 2018 Zweiter der British Superbike-Championship hinter Leon Haslam.

Sein Vater ist Darren Dixon, TT-F1 Superbike-Champion 1988, der dazu 1995 und 1996 die Seitenwagen-WM gewann; sein Schwiegervater ist der ehemalige 250-ccm-GP-Pilot Eddie Roberts.

Dicke Stricke hat Dixon in der Moto2-WM noch nicht zerrissen. Er hat in 40 Rennen einen vierten Startplatz und einen vierten Rang als beste Ergebnisse vorzuweisen. In der aktuellen WM-Tabelle liegt er mit 21 Punkten an 19. Position.

Die bisherigen Moto2-WM-Piloten bei Intact

2013: Cortese

2014: Cortese

2015: Cortese

2016: Cortese, Folger

2017: Cortese, Schrötter

2018: Schrötter, Vierge

2019: Schrötter, Lüthi

2020: Schrötter, Lüthi

2021: Schrötter, Arbolino



Weitere Moto2-Neuigkeiten: Gabriel Rodrigo steigt aus der Moto3 ins SAG-Team auf und über nimmt dort den Platz von Tom Lüthi.

Das Ajo-Team wird 2022 mit Pedro Acosta und Augusto Fernandez antreten, Marc VDS mit Sam Lowes und Tony Arbolino. Aron Canet wird von Aspar-Team zu Flexbox HP 40 Pons wechseln.

Das neue GASGAS Aspar-Moto2-Team wird aus Sergio Garcia und Albert Arenas bestehen.

Das Speed-up-Team von Luca Boscoscuro wird von Europameister Fermin Aldeguer angeführt werden. Das Sky VR46 Team fährt mit Celestino Vietti weiter, Andrea Migno wird sein neuer Teamkollege, weil Bezzecchi in die MotoGP aufsteigt.

Moto2-Ergebnis, Silverstone-GP (29. August):

1. Remy Gardner, Kalex, 18 Runden, 37:31,642 min (= 169,7 km/h)

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,481

3. Navarro, Boscoscuro, +1,930

4. Lowes, Kalex, + 2,284

5. Di Giannantonio, Kalex, 6,952

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 7,059

7. Canet, Boscoscuro, + 10,706

8. Vierge, Kalex, + 12,842

9. Ogura, Kalex, + 12,877

10. Roberts, Kalex, + 14,344

11. Lüthi, Kalex, + 20,112

12. Vietti, Kalex, + 22,371

13. Schrötter, Kalex, + 22,525

14. Bulega, Kalex, 23,672

15. Bendsneyder, Kalex, + 24,116

16. Aldeguer, Boscoscuro, + 26,847

Moto2-WM-Stand (nach 12 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 231 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 179. 4. Sam Lowes 127. 5. Canet 92. 6. Augusto Fernández 92. 7. Di Giannantonio 91. 8. Ogura 87. 9. Schrötter 75. 10. Vierge 67. 11. Navarro 58. 12. Roberts 56. 13. Bendsneyder 40. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Lüthi 16. 23. Garzo 12. 24. Bulega 12. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Aldeguer 4. 29. Lopez 4. 30. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM:

1. Kalex 300 Punkte (Marken-Weltmeister 2021!). 2. Boscoscuro 125. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 418 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 225. 3. Elf Marc VDS Racing Team 219. 4. Idemitsu Honda Team Asia 122. 5. Kipin Energy Aspar Team 115. 6. Liqui Moly Intact GP 108. 7. Federal Oil Gresini 103. 8. Petronas Sprinta Racing 88. 9. Italtrans Racing Team 66. 10. 11. Lightech Speed Up 62. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 56. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.