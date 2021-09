Raúl Fernandez gehandicapt: Schaue von Tag zu Tag 08.09.2021 - 18:34 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Raúl Fernandez musste in Barcelona operiert werden © Gold & Goose Remy Gardner peilt den zweiten Sieg in Serie an Zurück Weiter

Raúl Fernandez ist in der Moto2-Klasse der erste Jäger des Teamkollegen Remy Gardner. In Aragón steckt er sich aber keine Ziele, denn während der kurzen Pause musste er an der Hand operiert werden.