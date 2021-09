Marcel Schrötter: Kurz vor der Einigung mit Intact

Die MotoGP-Pläne bei Petronas-Yamaha haben sich längst zerschlagen. Deshalb wird Marcel Schrötter (28) eine sechste Saison beim Liqui-Moly-Intact-Team fahren.

Das deutsche Liqui Moly Intact-GP-Team blieb in der laufenden Moto2-Saison mit dem Fahrerduo Marcel Schrötter und Rookie Tony Arbolino deutlich hinter den Erwartungen. Der Memminger Rennstall hat in acht Jahren erst zwei Moto2-Siege errungen und bisher noch nie ernsthaft um die Weltmeisterschaft gekämpft. Das bisher beste WM-Ergebnis gelang Tom Lüthi 2019 mit dem dritten WM-Rang hinter Alex Márquez und Brad Binder. Der Schweizer steuerte auch einen der beiden GP-Siege bei (2019 in Texas), für den zweiten sorgte Jonas Folger 2016 in Brünn.

Das Fahreraufgebot wird sich beim Liqui-Moly-Team für 2022 abermals ändern, denn Tony Arbolino hat bei Marc VDS unterschrieben. Er übernimmt dort neben Sam Lowes den Platz des WM-Sechsten Augusto Fernandez, der 2022 bei Red Bull Ajo ein Team mit Aufsteiger Pedro Acosta bilden wird.

Arbolino rechnete sich in diesem Jahr Chancen auf den Rookie of the Year-Award aus, er wird aber von Celestino Vietti (zweimal Platz 6 in Spielberg) und Ai Ogura (Platz 2 in Spielberg) klar überstrahlt.

Intact-Teamprinzipal Jürgen Lingg rechnet mit einer Vertragsverlängerung von Marcel Schrötter. «Ich denke und hoffe, dass Marcel bei uns bleiben wird», erklärte Lingg schon im August im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Doch damals träumte Schrötter noch davon, bei Petronas-Yamaha einen Platz für die MotoGP-WM zu ergattern. Dort wurde ein junger, schneller Moto2-Fahrer gesucht. Aber eher vom Kaliber Rául Fernández (20 Jahre, sechs GP-Siege) und Marco Bezzecchi (22 Jahre, sechs GP-Siege), die momentan in der WM-Tabelle auf den Plätzen 2 und 3 klassiert sind.

Zum Vergleich: Schrötter ist 28 Jahre alt, hat 201 Grands Prix bestritten und bisher fünf Podestplätze (und keinen Sieg) errungen.

Deshalb haben sich die MotoGP-Träume des Moto2-WM-Neunten wieder einmal zerschlagen.

Deshalb geht Schrötter-Manager Michael Kories jetzt von einer Vertragsverlängerung bei Intact aus. Sie könnte schon in Aragón oder Misano-1 (17. bis 19.9.) verkündet werden.

«Beide Seiten möchten die Zusammenarbeit fortführen. Wir arbeiten noch an Details und stehen kurz vor einer Einigung», erklärte Michael Kories im Gespräch mit SPEEDWEEK.com

Schrötter kam 2017 (nach Folger) als Teamkollege von Sandro Cortese zum Intact-Team und absolviert dort bereits seine fünfte Saison.

Der Nachfolger von Abolino steht noch nicht fest. «Da ist alles offen», versichert Lingg. Laut Informationen von SPEEDWEEK.com dürfte die Wahl auf den bisherigen Petronas-Sprinta-Fahrer Jake Dixon fallen.

Lukas Tulovic, in Spielberg erstmals Sieger im MotoE-Weltcup (beim Tech3-Team), kommt für eine Moto2-WM-Rückkehr jetzt nicht in Frage. «Lukas wird nächstes Jahr für uns noch einmal in der CEV die Moto2-EM bestreiten», verriet Jürgen Lingg.

Die Moto2-Piloten bei Intact

2013: Cortese

2014: Cortese

2015: Cortese

2016: Cortese, Folger

2017: Cortese, Schrötter

2018: Schrötter, Vierge

2019: Schrötter, Lüthi

2020: Schrötter, Lüthi

2021: Schrötter, Arbolino

2022: Schrötter, Dixon?