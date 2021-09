Fix: Jorge Navarro komplettiert 2022 das Pons Team

Neben Aron Canet wird in der kommenden Moto2-Saison Jorge Navarro für das Team von Ex-Weltmeister Sito Pons antreten. Das wurde am Rande des Aragón-GP bestätigt.

Die Verpflichtung von Aron Canet bestätigte das Moto2-Team von Sito Pons bereits Ende Juni, nun ist die Aufstellung komplett: Jorge Navarro wird für die kommende Saison ebenfalls von Boscoscuro auf Kalex wechseln und für FlexBox HP 40 antreten.

«Wir sind sehr glücklich, einen Fahrer wie Jorge Navarro verpflichtet zu haben», erklärte Teamchef Sito Pons. «Jorge ist ein Fahrer, den wir schon über Jahre verfolgten und gut kennen, weil er einer unserer Top-Gegner war. Wir haben einen schnellen Fahrer mit Talent unter Vertrag genommen, der weiß, wie man in einer so komplizierten Kategorie wie der Moto2 auf das Podest fährt.»



Als Ziel gab Pons daher aus, auf Anhieb um Rennsiege und den Titelgewinn zu kämpfen.

Navarro meldete sich zuletzt in Silverstone mit dem ersten Podestplatz seit 2019 an der Spitze zurück. «Ich freue mich sehr, ins Pons Racing Team zu kommen. Ich möchte mich bei Sito Pons und seiner Mannschaft für das Vertrauen bedanken. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen einen großartigen Job machen und um den WM-Titel kämpfen können, was unser Hauptziel ist», unterstrich der 25-jährige Spanier.

Zur Erinnerung: Navarro stand in der Moto2-Klasse insgesamt neun Mal auf dem Podest, ein Sieg fehlt ihm in der zweithöchsten Kategorie aber noch. Dafür feierte er in der Moto3-WM 2016 zwei GP-Siege.