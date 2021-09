Misano FP2: Lüthi ohne Steigerung Tagesschnellster

Thomas Lüthi beendet den Freitag in Misano als Tagesschnellster

Marco Bezzecchi hat das zweite Freie Training für sich entschieden. Der Italiener belegt in der kombinierten Zeitenliste hinter Thomas Lüthi P2. Noch eine Menge Arbeit hat Marcel Schrötter als Tages-23. vor sich.

Obwohl Thomas Lüthi sich im zweiten Freien Training nicht mehr steigern konnte, beendet er den Freitag in Misano als Tagesschnellster. Bei weiterhin nassen Bedingungen schnappte sich in der zweiten Einheit Lokalmatador Marco Bezzechi den ersten Platz. In der kombinierten Zeitenliste ist er Zweiter. Eine Menge Arbeit liegt noch vor Marcel Schrötter, aber auch vor dem WM-Spitzenreiter Remy Gardner. Beide wären derzeit noch nicht im Q2 direkt dabei.

Mehrere Rückkehrer gehören wieder zum Teilnehmerfeld. Yari Montella ist nach Verletzung zurück und auch Jake Dixon ist nach seinem Ausflug in die MotoGP-Klasse wieder Teil des Petronas Sprinta-Teams.

Die kniffligen Bedingungen der ersten Einheit hatten sich auch am Nachmittag kaum verbessert. Immer wieder kam zwar die Sonne raus, dann ging aber auch schon der Regen wieder los. Was sich ebenfalls nicht veränderte, war der starke Eindruck, den Thomas Lüthi hinterließ. Der Schweizer setzte sich direkt wieder an die Spitze des Feldes. Seine Bestzeit im zweiten Freien Training war eine 1:51,566 min.

Marco Bezzecchi glänzte ebenfalls mit starken Rundenzeiten. Er und Augsto Fernandez führten zehn Minuten vor dem Ende die Session an. In der kombinierten Zeiten lag aber weiterhin Lüthi an der Spitze. Seine Zeit war am Morgen um 0,028 sec schneller gewesen.

Vorerst noch nicht im zweiten Teil der Qualifikation direkt dabei wäre momentan Marcel Schrötter. Der deutsche Fahrer vom Liqui Moly Intact GP-Team hatte am Morgen seine Vertragsverlängerung verkündet, doch auf der Kalex lief es noch nicht nach Plan. In der Session war er Zwölfter, in der Gesamtabrechnung allerdings nur 23.

Die Session endete, wie schon in der Königsklasse, mit einem Schreckmoment: Somkiat Chantra stürzte heftig, allerdings konnte er eigenständig aufstehen. Rang 4 dürfte ihm bei der Bewältigung des Schrecks helfen.

Moto3, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Thomas Lüthi, Kalex, 1:50,140 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,028

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,177

4. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,286

5. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,438

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,483

7. Xavi Vierge, Kalex, + 0,559

8. Sam Lowes, Kalex, + 0,578

9. Hafizh Syahrin, NTS, + 0,747

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,815

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,852

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,108

13. Barry Baltus, NTS, + 1,131

14. Fabio Di Giannantonio, + 1,192



Ferner.

23. Marcel Schrötter, + 1,494

Moto3, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Foggia, Honda, 1:42,009 min

2. Acosta, KTM, + 0,337 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,370

4. Antonelli, KTM, + 0,443

5. Migno, Honda, + 0,486

6. Bertelle, KTM, + 0,705

7. McPhee, Honda, + 0,768

8. Öncü, KTM, + 0,780

9. Darryn Binder, Honda, + 0,841

10. Salac, KTM, + 0,851

11. Masia, KTM, + 0,873

12. Suzuki, Honda, + 0,923

13. Guevara, GASGAS, + 1,039

14. Artigas, Honda, + 1,103

15. Tatay, KTM, + 1,131



Ferner:

18. Garcia, GASGAS, + 1,268

30. Kofler, KTM, + 2,204