2022: American Racing holt Sean Dylan Kelly in die WM

Weil die Meldefrist naht, bestätigen an diesem Wochenende reihenweise Moto3- und Moto2-Teams ihr Fahreraufgebot für 2022. PrüstelGP hofft auf eine Entscheidung in Misano.

MotoAmerica-Supersport-Champion Sean Dylan Kelly gibt im kommenden Jahr sein Debüt in der Moto2-WM. Er wird neben seinem Landsmann Cameron Beaubier, der im Vorjahr einen Vertrag bis Ende 2022 unterzeichnete, das American Racing Team bilden.

Team Principal Eitan Butpul erklärte dazu: «Ich kenne Sean seit seiner Zeit im Red Bull Rookies Cup und wir arbeiten mit ihm, seit wir das Academy-Projekt begannen. Sean ist ein unglaublich talentierter Fahrer, ein harter Arbeiter, einer, der nie aufgibt, ein positiv denkender Mensch. Nach drei erfolgreichen Saisons mit dem Team Hummer Suzuki M4 wird Sean der erste Fahrer sein, der von unserer American Racing Academy ins Team kommt und damit unser Ziel erfüllt, zwei Fahrer aus Amerika im American Racing Team zu haben.»

«Ich möchte Eitan, John Hopkins und dem American Racing Team dafür danken, dass sie an mich glauben und mir diese unglaubliche Chance geben. Es in die WM zu schaffen, ist für meine Familie ein wahr gewordener Traum, und ich freue mich sehr, als Moto2-Fahrer in das MotoGP-Fahrerlager zurückzukehren», betonte der 19-jährige Kelly, der 2016 bis 2018 im Red Bull MotoGP Rookies Cup zu sehen war.

Die Moto3-Teambesitzer Ingo und Florian Prüstel wollten eigentlich das neue Fahrerduo für die Moto3-WM 2022 bereits beim Aragón-GP kundtun. Aber daraus wurde nichts. «Wir hoffen, die Fahrerverträge entscheiden sich an diesem Wochenende hier in Misano», erzählten sie im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Klar ist, dass Ryusei Yamanaka kein zweites Jahr bei PrüstelGP fahren wird und Filip Salac (er kam nach der Dutch-TT statt des tödlich verunglückten Jason Dupasquier) in die Moto2-Klasse zu Gresini wechseln wird.

Am Samstag ist aber in Misano durchgesickert, dass PrüstelGP einen Vorvertrag mit dem bisherigen Leopard-Honda-Piloten Xavier Artigas in der Tasche hat. Der Spanier hat in dieser Saison schwer enttäuscht: Er ist WM-Neunzehnter. Bestes Ergebnis: Platz 7 in Le Mans.

Leopard-Honda, Moto3-Weltmeister 2025 mit Danny Kent, 2017 mit Joan Mir und 2019 mit Lorenzo Dalla Porta, muss sich also womöglich um zwei neue Fahrer umschauen, denn Denis Foggia will in die Moto2-WM aufsteigen.

Auch die neue Besetzung des KTM-Tech3-Moto3-Teams steht fest: Da Ayumu Sasaki innerhalb der Pierer Mobility AG ins Husqvarna Factory Team von Max Biaggi und Peter Öttl transferiert wird, ist im Rennstall von Hervé Poncharal ein Moto3-Platz neben Deniz Öncü frei geworden. Er wird 2022 vom schnellen Spanier Daniel Holgado besetzt, der den Red Bull Rookies-Cup 2021 als Dritter beendet hat und in der Junioren-WM mit der GASGAS des Aspar Junior Teams drei Rennen vor dem Finale mit 42 Punkten Vorsprung an erster Stelle liegt.