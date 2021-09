Marcel Schrötter (12.): «Mühe, meine Pace zu finden»

Von Platz 13 zeigte Marcel Schrötter beim Moto2-Rennen in Misano eine starke Startphase, in der sich der Liqui Moly Intact GP-Kalex-Pilot bis auf Rang 8 vorarbeitete. Jedoch konnte er die Pace nicht halten und wurde 12.

Der Renntag in Misano begann für Marcel Schrötter mit einem Schreckmoment. In den letzten Minuten des Warm-ups flog der Bayer unsanft von seiner Kalex ab, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Im Rennen konnte der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams den Sturz nicht ganz abschütteln: «Ich habe mich schon am Morgen im Warm-up schwer getan, dann auch noch der blöde Sturz. Der Sturz hat mich im Rennen in dem Sektor auch ein bisschen Zeit gekostet, da das gewisse Vertrauen gefehlt hat. Das war alles nicht ganz optimal», kommentierte der 28-Jährige den Zwischenfall.

Dabei verlief der Start ins Rennen für den Kalex-Piloten vielversprechend. Von Platz 13 ging Schrötter aggressiv und konsequent gegen seine Konkurrenten vor und fand sich nach der ersten Runde bereits auf Rang 8 wieder: «Ich hatte eine gute Startphase. In der ersten Runde konnte ich viele Positionen gut machen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir zu Beginn der Rennen in dieser Saison immer stark sind.»

Doch ab Runde 4 wurde Schrötter nach und nach bis auf Platz 12 durchgereicht, auf dem er das Rennen auch beendete. «Die nächsten Runden waren verhalten. Ich konnte an den vorderen Jungs nicht dran bleiben, sondern wurde eher überholt und hatte Mühe, meine Pace zu finden. Das darf so nicht passieren», gestand der Bayer selbstkritisch.

Im letzten Renndrittel hatte Schrötter schließlich einen guten Rhythmus gefunden und war einer der schnellsten Piloten auf der Strecke: «Ich bin erst in den letzten fünf bis sechs Runden auf Speed gekommen. Das war ungewöhnlich, da dort die Reifen nicht mehr die beste Performance liefern.» An diesem Wochenende hatte Dunlop einen neuen Vorderreifen nach Misano gebracht, den Schrötter im Rennen austestete: «Wir haben auf den neuen Vorderreifen gesetzt, wo keiner wusste, wie der sich über die Distanz verhält. Ich bin dann in der vorletzten Runde meine schnellste Zeit gefahren. Zum Schluss war ich einer der Schnellsten auf der Strecke.»

Mit einer persönlichen Rennbestzeit von 1:37,286 min war der 28-Jährige gerade einmal zwei Zehntelsekunden langsamer als seine Qualifying-Zeit. «Das Problem ist, wir sind im ersten Renndrittel zu langsam und das ist enttäuschend. Aber das sind alles keine Ausreden, ich muss einfach schneller auf Speed kommen. Wir müssen herausfinden, wieso ich nur am Ende auf gebrauchten Reifen so schnell bin. Das müssen wir analysieren, dann können wir auch wieder ein gutes Rennen liefern», fasste Schrötter seine Hausaufgaben zusammen.

Das Rennen beendete er 16,172 sec hinter Sieger Raúl Fernández auf Position 12. Damit liegt der Bayer derzeit auf WM-Rang 9.

Moto2-Ergebnis, Misano (19. September):

1. Raúl Fernández, Kalex, 25 Runden, 40:40,563 min (= 155,8 km/h)

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,402 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 0,569

4. Lowes, Kalex, + 1,578

5. Bezzecchi, Kalex, + 4,920

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,361

7. Ogura, Kalex, + 6,236

8. Vierge, Kalex, + 7,468

9. Di Giannantonio, Kalex, + 7,562

10. Vietti, Kalex, + 13.230

11. Lüthi, Kalex, + 15,596

12. Schrötter, Kalex, + 16,172

13. Navarro, Boscoscuro, + 20,234

14. Ramirez, Kalex, + 22,819

15. Arbolino, Kalex, + 23,015

WM-Stand nach 14 von 18 Rennen:

1. Gardner, 271 Punkte. 2. Raúl Fernández 237. 3. Bezzecchi 190. 4. Sam Lowes 140. 5. Canet 119. 6. Augusto Fernández 118. 7. Di Giannantonio 108. 8. Ogura 104. 9. Schrötter 84. 10. Vierge 75. 11. Navarro 74. 12. Roberts 59. 13. Vietti 53. 14. Arbolino 41. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Ramirez 22. 20. Dixon 21. Lüthi 21. 22. Manzi 20. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 350 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 154. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 508 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 258. 3. Sky Racing Team VR46 243. 4. Inde Aspar Team 142. 5. Idemitsu Honda Team Asia 139. 6. Liqui Moly Intact GP 125. 7. Federal Oil Gresini 120. 8. Petronas Sprinta Racing 96. 9. +Ego Speed Up 87. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 61. 12. American Racing 50. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.