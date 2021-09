Tom Lüthi (Kalex/1.): «Der Regen half uns sehr»

Tom Lüthi am Freitag in Misano

Tom Lüthi (Pertamina Mandalika SAG) beendete den ersten Trainingstag in Misano mit der Moto2-Bestzeit. Allerdings dürfte ein trockener Samstagvormittag die Karten im Hinblick auf das Qualifying neu mischen.

«Aus meiner Sicht könnte es ruhig weiter regnen», lachte Tom Lüthi nach seiner Bestzeit im FP1, die ihm am Ende des Freitags auch die Spitze der kombinierten Zeitenliste einbringen sollte. Denn die Moto2-Klasse absolvierte beide Trainings-Sessions auf nasser Fahrbahn.

«Es war ein positiver Tag für uns, der Regen half uns sehr. Als ich in FP1 auf die Strecke ging, hatte ich schon in der ersten Runde ein wirklich gutes Gefühl, das Basis-Set-up funktionierte von Anfang an sehr gut. Ich fand eine recht gute Pace und verbesserte mich Runde für Runde, was sehr positiv war», bekräftigte der routinierte Schweizer.

«In FP2 probierten wir ein paar mehr Dinge aus, es lag noch mehr Wasser auf der Strecke, daher probierten wir am Set-up etwas anderes als in FP1. Wir lernten viel und wir verstanden viel», so der SAG-Fahrer, der daher insgeheim hofft: «Wenn wir an diesem Wochenende oder sogar am Sonntag noch nasse Verhältnisse vorfinden – und die Chance auf ein Regenrennen besteht – könnte es für uns positiv sein.»

«Wie auch immer, wir arbeiten weiter und selbst wenn es trocken ist, müssen wir pushen, arbeiten und versuchen, direkt ins Q2 aufzusteigen.» Tatsächlich präsentiert sich der Himmel in Misano unweit der Adriaküste am Samstagmorgen azurblau. Gewitter sind laut aktuellen Prognosen heute und morgen aber nicht auszuschließen, vor allem am späten Nachmittag.

Moto2, Misano, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. September)

1. Thomas Lüthi, Kalex, 1:50,140 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,028

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,177

4. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,286

5. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,438

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,483

7. Xavi Vierge, Kalex, + 0,559

8. Sam Lowes, Kalex, + 0,578

9. Hafizh Syahrin, NTS, + 0,747

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,815

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,852

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,108

13. Barry Baltus, NTS, + 1,131

14. Fabio Di Giannantonio, + 1,192



Ferner.

23. Marcel Schrötter, + 1,494