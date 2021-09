Misano FP3: Raul Fernandez vorn, Schrötter auf P5

Gesundheitlich ist Raul Fernandez noch nicht bei 100 Prozent. Einbremsen lässt er sich in Misano deswegen aber nicht. Er beendete das FP3, das im Trockenen stattfand, auf P1. Schrötter auf P5 und Lüthi auf 20.

Zum ersten Mal war Raul Fernandez auf einer Moto2-Maschine am Samstagmorgen in Misano im Trockenen unterwegs und prompt war der Spanier der schnellste Pilot des Feldes. Obwohl Fernandez immer noch angeschlagen ist, umrundete er die Strecke an der Adriaküste in 1:37,012 min. Erfreulich lief die Session auch für Marcel Schrötter, der als Fünfter abschloss. In Q2 direkt noch nicht dabei ist Thomas Lüthi. Der Schweizer war im Nassen noch ganz vorn, doch im dritten Freien Training fiel er auf P20 zurück.

Es war klar, dass die Zeiten des Freitags keine Bedeutung haben würden, denn am Samstag schien über dem Misano World Circuit Marco Simoncelli die Sonne. Die Lufttemperatur kletterte auf über 30 Grad und auch auf dem Asphalt war es mit 35,9 Grad deutlich heißer. Durch den Sturz von Deniz Öncü in der Motor3-Serie verschob sich der Zeitplan. Die mittlere Klasse begann um 11.10 Uhr, also 15 Minuten später.

Bevor es aber losging, verkündeten weitere Teams Fahrerwechsel. Bei American Racing fährt künftig an der Seite von Cameron Beaubier Sean Dylan Kelly. Der US-Amerikaner kürte sich erst kürzlich zum MotoAmerica-Supersport-Champion. Bei MV Agusta unterschrieb Marcos Ramirez. Sein Teamkollege steht noch nicht fest. Einer der beiden aktuellen Piloten könnte bleiben. Allerdings darf sich auch Manuel Gonzalez Hoffnungen machen.

Auf der Strecke setzte sich Sam Lowes mit einer 1:37,483 min an die Spitze. Marcel Schrötter erlebte einen zähen Auftakt. Er reihte sich auf P19 ein. Zur Erinnerung: Die schnellsten 14 Piloten der ersten drei Freien Trainings ziehen direkt in Q2 ein.

Direkt wach war auch Marco Bezzecchi. Der Italiener verhinderte in letzter Sekunde einen Highsider, wurde dabei aber ordentlich durchgerüttelt. Albert Arenas konnte den Sturz hingegen nicht mehr vermeiden.

Schrötter steigerte sich und lag zehn Minuten vor Ablauf der Uhr auf P11. An der Spitze stand weiter Lowes (1:37,295 min). Dahinter folgten Bezzecchi, Xavi Vierge sowie die beiden WM-Führenden Raul Fernandez und Remy Gardner.

Hector Garzo musste seine Zeitenjagd zwangsläufig unterbrechen, denn auch der Spanier flog ab. Gleichzeitig übernahm Fernandez mit einer Zeit von 1:37,012 den ersten Rang.

In der Schlussphase stürzte Albert Arenas erneut und auch Jake Dixon musste unfreiwillig aufgeben. Noch waren 90 Sekunden auf der Uhr. An der Spitze ergab sich zwar keine Veränderung mehr, aber dahinter schoben sich noch Fabio Di Giannantonio, Jorge Navarro und Ai Ogura noch in die Top 14.

Moto2, Misano, kombinierte Zeiten nach FP3 (17. September)

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:37,012 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,195 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,233

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,283

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,342

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,361

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,443

8. Stefano Manzi, Kalex, + 0,451

9. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,467

10. Fabio Di Giannantonio, + 0,470

11. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,614

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,731

13. Somkiat Chantra, + 0,740

14. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,853



Ferner:

20. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,937

Moto3, Misano, kombinierte Zeiten nach FP3 (17. September)

1. Migno, Honda, 1:41,680 min

2. Foggia, Honda, + 0,185 sec

3. Acosta, KTM, + 0,229

4. Antonelli, KTM, + 0,394

5. Garcia, GASGAS, + 0,403

6. Masia, KTM, + 0,476

7. Fenati, Husqvarna, + 0,534

8. Darryn Binder, Honda, + 0,577

9. Guevara, GASGAS, + 0,634

10. Artigas, Honda, + 0,635

11. Nepa, KTM, + 0,650

12. Bartolini, KTM, + 0,681

13. Sasaki, KTM, + 0,893

14. Toba, KTM, + 0,971



Ferner:

28. Kofler, KTM, + 1,612 sec