Misano: Sieg für Lowes – Sturz von Raúl Fernández

Beim drittletzten Moto2-WM-Lauf auf dem Misano World Circuit kämpfte Rookie Raúl Fernández verbissen um die WM-Führung. Nach seinem Sturz führt Remy Gardner jetzt mit 18 Punkten Vorsprung.

Nur acht Punkte trennten die beiden Red Bull KTM-Ajo-Piloten Remy Gardner (271 Punkte, 4 Siege) und Rául Fernández (262 Punkte, 7 Siege) vor dem Start zum Emilia-Romagna-GP in Misano in der WM-Tabelle. Nach dem Start flitzte Sam Lowes von der Pole-Position vor Aron Canet und Jorge Navarro an die Spitze.

Nach der ersten Runde führte Canet vor Lowes, Navarro, Augusto Fernandez, Chantra, Ramirez. 7. Raul Fernández vor Vietti, Manzi, Vierge, Bendsneyder. 12. Gardner. 13. Garzo. 14. Lüthi. 20. Schrötter, + 3,920 sec.

3. Runde: Canet auf Platz 1 vor Navarro, Lowes. R. Fernandez, Chantra, Vietti. Ramirez, Manzi, Vierge. 10. Gardner, + 1,834 sec. 15. Lüthi. 25. Schrötter.

5. Runde: Lowes führt vor Canet, R. Fernandez, Navarro, Vietti, Chantra, Manzi, Gardner. 9. Vierge. 10. Garzo.

7. Runde: Sturz von Chantra nach einer Attacke von Gardner. Die Stewards untersuchen den Vorfall. Lowes liegt 0,6 vor Raul Fernandez. 3. Canet vor Vietti, Navarro, Manzi und Gardner, der 3,2 sec hinter dem Leader Sam Lowes liegt.

9. Runde: Lowes kämpft und hält Raúl Fernández um 0,240 sec hinter sich. Cameron Beaubier stürzt.

10. Runde: Raúl Fernández bleibt dem führenden Lowes auf den Fersen. 3. Canet vor Vietti, Navarro, Canet, Gardner, A. Fernandez, Garzo, Ramirez, Bendsneyder, die Giannantonio. Dann Vierge, Bezzecchi, Ogura, Arenas. 17. Lüthi. 22. Schrötter, + 17.7 sec.

12. Runde: Lowes führt vor Fernandez, Canet, Navarro, Vietti, Manzi, A. Fernandez. 8. Gardner.

14. Runde: Remy Gardner bekommt einen Long-Lap-Penalty. Dann stürzt Raúl Fernandez in Kurve 8 in Führung liegend!

15. Runde: Lowes auf Platz 1 vor Canet (+0,5 sec), Navarro, Vietti, A. Fernandez, Manzi 7. Gardner. 8. Bezzecchi. 9. Ramirez. 10. Vierge. 11. Di Giannantonio. 12. Ogura. 13. Arenas. 14. Bendsneyder. 15. Lüthi. 21. Schrötter.

17. Runde: Aron Canet setzt sich auf Platz 1 vor Lowes. 3. Navarro vor Vietti, A. Fernandez. 6. Manzi. 7. Gardner. 8. Bezzecchi.

20. Runde: Canet Spitzenreiter, Lowes bereits 0,800 sec zurück. 3. Vietti vor A. Fernandez, Navarro, Manzi. 7. Bezzecchi. 8. Gardner. 9. Ramirez, 10. Ogura. 11. Di Giannantonio. 12. Arenas. 13. Bendsneyder. 14. Dixon. 15. Lüthi. 19. Schrötter.

21. Runde. Lowes nur noch 0,105 sec hinter Leader Canet.

22. Runde: Lowes führt 0,596 sec vor Canet. 3. A. Fernandez. 8. Gardner. Damit würde er acht Punkte bekommen und die WM-Führung auf 17 Punkte ausbauen.

23. Runde: Sturz von Bezzecchi. Gardner 7.

24. Runde: Lowes führt 1.020 sec vor Canet. 3. A. Fernandez (trotz long-lap-Penalty) vor Vietti, Navarro, Manzi, Gardner, Di Giannantonio. 9. Ogura vor Ramirez. 14. Lüthi. 15 . Schrötter.

Ergebnis Misano-GP Moto2, 24. Oktober

1. Sam Lowes, Kalex, 25 Runden in 40:25,180 min

2. A. Fernandez, Kalex, + 1,233 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 1,400

4. Vietti, Kalex, + 2,554

5. Navarro, Boscoscuro, + 4,243

6. Manzi, Kalex, + 5,198

7. Gardner, Kalex, + 14,261

8. Di Giannantonio, Kalex, + 15,868

9. Ogura, Kalex, + 18,905

10. Ramirez, Kalex, + 19,069

11. Arenas, Kalex, + 19,675

12. Bendsneyder, Kalex, + 24,309

13. Dixon, Kalex, + 26,777

14. Lüthi, Kalex, + 34,699

15. Schrötter, Kalex, + 36,240

WM-Stand nach 16 von 18 Rennen

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.