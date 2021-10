Marcel Schrötter: «Reingehalten wie ein Verrückter»

Wegen eines Sturzes im Q1 musste Marcel Schrötter den Emilia Romagna-GP von Position 21 angehen. Im Rennen hatte der Liqui Moly Intact GP-Kalex-Pilot mit Grip-Problemen zu kämpfen und strandete am Ende auf Rang 15.

«Das war ein Wochenende, an dem nichts funktioniert hat», fasste Moto2-Pilot Marcel Schrötter den Emilia Romagna-GP in Misano zusammen. Im Qualifying 1 kassierte der Fahrer des Liqui Moly Intact GP Teams einen Sturz, der ihn am Weiterkommen ins Q2 hinderte. «Die kühlen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit haben die Strecke besonders in den Linkskurven sehr tückisch gemacht. Die ersten zwei Runden haben sich gut angefühlt, ich wollte dann anfangen zu pushen, aber beim Umlegen ist mir die Front weggerutscht», erklärte der Bayer den Sturzhergang, der ihn auf Startposition 21 verwies.

Der 28-Jährige tat sich zu Rennbeginn schwer, nach der ersten Runde hatte er als 20. bereits 3,920 sec Rückstand auf die Spitze. «Ich habe zu Beginn reingehalten wie ein Verrückter. Aber Marco Bezzecchi ist mir dann innen ins Motorrad gefahren und hat sich dort verhakt. Dadurch haben wir viele Plätze verloren», kommentierte Schrötter seinen Rennstart. «Ich hatte von da an viel Mühe, ins Rennen zu finden, da ich kaum Grip am Hinterrad hatte. Diesmal lag es nicht an mir, ich konnte nicht viel mehr herausholen. Wegen des fehlenden Grips war ich einfach sehr langsam.»

«Erst in den letzten Runden habe ich mich etwas besser gefühlt. Aufgrund der geringeren Sprit-Menge hatte sich sich die Balance des Motorrades verändert. Doch bis zu dem Zeitpunkt hatte ich große Probleme das Bike zu bremsen. Ich bin oft gerade aus oder weit gefahren, da mein Motorrad die Geschwindigkeit nicht reduziert hat», klagte der Kalex-Pilot im Anschluss an das Rennen.

Schrötter beendete den 16. WM-Lauf 36,240 sec hinter Rennsieger Sam Lowes (Marc VDS) als auf Position 15: «Mit einem Punkt wegzukommen ist gut, aber es wäre sicher ein Top-10-Ergebnis möglich gewesen.» Mit 85 Zählern liegt Schrötter bei noch zwei verbleibenden Rennen auf Gesamtrang 10.

Ergebnis Misano-GP Moto2, 24. Oktober

1. Sam Lowes, Kalex, 25 Runden in 40:25,180 min

2. A. Fernandez, Kalex, + 1,233 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 1,400

4. Vietti, Kalex, + 2,554

5. Navarro, Boscoscuro, + 4,243

6. Manzi, Kalex, + 5,198

7. Gardner, Kalex, + 14,261

8. Di Giannantonio, Kalex, + 15,868

9. Ogura, Kalex, + 18,905

10. Ramirez, Kalex, + 19,069

11. Arenas, Kalex, + 19,675

12. Bendsneyder, Kalex, + 24,309

13. Dixon, Kalex, + 26,777

14. Lüthi, Kalex, + 34,699

15. Schrötter, Kalex, + 36,240



WM-Stand nach 16 von 18 Rennen

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.