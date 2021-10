Tom Lüthi (Kalex/14.): Kein Gefühl, aber zwei Punkte

Bei seinem drittletzten Moto2-WM-Lauf spürte der 35-jährige Schweizer Tom Lüthi von Anfang an, dass dies nicht sein Tag sein würde.

Tom Lüthi fuhr beim Emiglia-Romagna-GP auf dem Misano World Circuit von Startplatz 11 los, weil im Qualifying seine beste Runde (er wäre Achter gewesen) aus der Wertung genommen wurde. Sein Pertamina Mandalika SAG Team hatte sich am Samstag noch erkundigt, warum Toms schnellste Runde gestrichen wurde, aber dem vor ihm liegenden Spanier Marco Ramirez nicht. «Sie haben uns ein Video gezeigt, wo die Streckenposten das Motorrad von Aldeguers Motorrad aus der Gefahrenzone wegschieben und da sieht man bei Tom, dass beim Streckenposten die gelbe Flagge oben war und bei Ramirez war sie eben in dem Moment unten. Somit war das mit der Zurücksetzung auf Platz 11 völlig korrekt», erklärte Teamkoordinatorin Laura Porro.

Tom gelang der Start von Platz 11 aus super, aber bereits in der ersten Kurve war ihm klar, das wird nichts. «Schon beim Anbremsen in die erste Kurve spürte ich, dass kein Gefühl fürs Vorderrad da war und es wurde immer schlimmer. Ich war mehrmals in Sturzgefahr und ihr habt ja selber gesehen, wie viele Fahrer übers Vorderrad gestürzt sind. Ich habe zwar dann versucht, mit mehr Schwung in die Kurven reinzufahren, aber dann klappte es am Kurvenausgang wieder nicht und so fiel ich immer weiter zurück.»

Die Fahrt des Schweizers wurde zwar noch mit zwei WM-Punkten belohnt, aber so richtig glücklich darüber war er nicht.

Ergebnis Misano-GP Moto2, 24. Oktober

1. Sam Lowes, Kalex, 25 Runden in 40:25,180 min

2. A. Fernandez, Kalex, + 1,233 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 1,400

4. Vietti, Kalex, + 2,554

5. Navarro, Boscoscuro, + 4,243

6. Manzi, Kalex, + 5,198

7. Gardner, Kalex, + 14,261

8. Di Giannantonio, Kalex, + 15,868

9. Ogura, Kalex, + 18,905

10. Ramirez, Kalex, + 19,069

11. Arenas, Kalex, + 19,675

12. Bendsneyder, Kalex, + 24,309

13. Dixon, Kalex, + 26,777

14. Lüthi, Kalex, + 34,699

15. Schrötter, Kalex, + 36,240

WM-Stand nach 16 von 18 Rennen

1. Gardner 280 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Bezzecchi 206. 4. Lowes 165. 5. Augusto Fernandez 151. 6. Canet 140. 7. Di Giannantonio 136. 8. Ogura 120. 9. Navarro 89. 10. Schrötter 85. 11. Vierge 83. 12. Vietti 66. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Bendsneyder 45. 16. Beaubier 39. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 35. 19. Manzi 30. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 400 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 175. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 542 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 316. 3. Sky Racing Team VR46 272. 4. Aspar Team Moto2 168. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 148. 7. Liqui Moly Intact GP 136. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 102. 10. American Racing 74. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 68. 13. Flexbox HP40, 46. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.