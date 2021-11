Gardner oder Fernández: Wer wird Moto2-Weltmeister?

Für die Red Bull KTM Ajo-Piloten Remy Gardner und Raúl Fernández kommt es beim Saisonfinale in Valencia zum WM-Showdown. Mit 23 Punkten Rückstand hat Moto2-Neuling Fernández jedoch nur noch geringe Titelchancen.

Für Red Bull KTM Ajo-Pilot Remy Gardner war der 17. WM-Lauf in Portimão ein Meilenstein im WM-Kampf. Trotz einer schmerzhaften Rippenprellung, die er sich bei einem Sturz im Training zugezogen hatte, hielt er dem Druck seines spanischen Widersachers stand und siegte. Mit seinem fünften Saisonsieg baute der 23-Jährige seinen Vorsprung auf Teamkollege und Titelrivale Raúl Fernández auf 23 Punkte aus. Fernández kann damit aus eigener Kraft nicht mehr Moto2-Weltmeister werden, er muss auf einen Fehler des Australiers hoffen.

Gardner blickt zuversichtlich auf das Saisonfinale in Valencia: «Ich möchte das Wochenende in vollen Zügen genießen, da es mein letztes Rennen in der Moto2-Klasse sein wird.» 2022 wird der Sohn von Wayne Gardner an der Seite von Rául Fernández mit Tech3 KTM in die MotoGP-Klasse aufsteigen. «Ich werde alles tun, um den Titel zu gewinnen. 2021 war die beste Saison meines Lebens. Gemeinsam mit diesem unglaublichen Team habe ich jeden Moment genossen. Egal was in Valencia geschieht, es war mir eine Freude, Teil des Teams gewesen zu sein.»

Der Ricardo Tormo Circuit zählt nicht zu den Lieblingsstrecken des Australiers, auch wenn er im vergangenen Jahr als Dritter auf dem Podest stand: «Ich mag die Strecke nicht besonders. Aber es gibt einige Kurven, die mir gut liegen, wie zum Beispiel die lange Linkskurve, in der man viel Sliden kann.»

Auch wenn Fernández den Titelkampf verlieren sollte, hat der Moto2-Rookie mit elf Podestplätzen, davon sieben Siegen, eindrucksvoll gezeigt, dass er bereit für den nächstjährigen MotoGP-Aufstieg ist. «Es wird mein letztes Wochenende mit meinem Moto2-Team sein, ich werde es sehr vermissen. Ich habe zwar noch eine Chance auf den Titel, jedoch ist diese sehr gering. Ich mag die Strecke in Valencia sehr, da ich dort meinen ersten GP gewonnen habe. Insgesamt war 2021 das beste und zugleich das schlimmste Jahr meines Lebens. Dennoch war es insgesamt eine positive Saison», so der 21-Jährige.

Ergebnis Portimão Moto2, 7. November

1. Gardner, Kalex, 23 Runden in 39:36,275 min

2. R. Fernández, Kalex, + 3,014 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,899

4. Canet, Boscoscuro, + 7,616

5. Beaubier, Kalex, + 7,621

6. Vietti, Kalex, + 10,021

7. Navarro, Boscoscuro, + 10,908

8. Bezzecchi, Kalex, + 11,586

9. A. Fernández, Kalex, + 13,121

10. Schrötter, Kalex, + 13,286

11. Di Giannanntonio, Kalex, + 14,614

12. Garzo, Kalex, + 25,538

13. Manzi, Kalex, + 26,511

14. Ramirez, Kalex, + 27,225

15. Bendsneyder, Kalex, + 38,345

Ferner: 19. Lüthi, Kalex, +39,184



WM-Stand nach 17 von 18 Rennen

1. Gardner 305 Punkte. 2. Raúl Fernandez 282. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 181. 5. Augusto Fernandez 158. 6. Canet 153. 7. Di Giannantonio 141. 8. Ogura 120. 9. Navarro 98. 10. Schrötter 91. 11. Vierge 83. 12. Vietti 76. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 37. 19. Manzi 33. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.



Marken-WM:

1. Kalex 425 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 188. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 587 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 339. 3. Sky Racing Team VR46 290. 4. Aspar Team Moto2 181. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 153. 7. Liqui Moly Intact GP 142. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 111. 10. American Racing 87. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 69. 13. Flexbox HP40, 53. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.