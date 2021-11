Portimão: Raul Fernandez stürzt und dominiert in FP3

Die beiden Red Bull KTM Ajo Piloten setzten am Samstagmorgen in Portimão erneut alles auf eine Karte und landeten auf Platz 1 und 2. Raul Fernandez führte zeitweise mit mehr als 0,7 Sekunden, stürzte aber zwischendurch.

Mit 17 Grad Außentemperatur und 22 Grad Asphalttemperatur ging es für die Moto2-Klasse am Samstagmorgen in Portimão bei strahlendem Sonnenschein in das dritte freie Training, die für die Qualifikation entscheidende Session an diesem Wochenende. Nach der Bestzeit von Raul Fernandez am Freitag, machten sich die Piloten große Hoffnung noch eine Steigerung zu erzielen.



Nach dem harten Crash von WM-Leader Remy Gardner und Marcos Ramirez, die im zweiten Training am Vortag zusammengestoßen waren, wurde von der Rennleitung nichts weiter unternommen, denn der Vorfall wurde als normaler Rennunfall gewertet. Beide Fahrer blieben unverletzt und kehrten am Samstag wieder auf ihre Bikes zurück. Für seine unverantwortliche Fahrweise am Freitag erhielt Ersatzfahrer Tetsuta Nagashima einen Long-Lap-Penalty für das Rennen am Sonntag. Der Japaner fuhr sehr langsam auf der Ideallinie und behinderte einige andere Fahrer.

Nach 13 Minuten setzten die beiden Red Bull KTM Ajo-Fahrer Raul Fernandez und Remy Gardner zum ersten Angriff auf eine neue Bestzeit. Der Spanier setzte mit 1:42,958 Minuten eine neue Marke, Gardner verbesserte sich von Rang 3 auf den zweiten Platz, ihm fehlten aber 0,270 Sekunden auf seinen WM-Gegner. Fernandez legte gleich nach und verbesserte sich ein weiteres Mal. Mit einer Rundenzeit von 1:42,707 Minuten vergrößerte er seinen Vorsprung auf mehr als eine halbe Sekunde.

Lorenzo Baldassari (MV Agusta) und Boscoscuro-Fahrer Jorge Navarro warfen ihre Bikes unterdessen in den portugiesischen Kies in Kurve 4, beide blieben aber unverletzt. Der einzige Deutsche im Moto2-Feld ist Marcel Schrötter. Der Kalex-Pilot hielt sich zur Halbzeit weiterhin auf Rang 11 auf, seine beste Rundenzeit war noch vom Freitag. Zur Erinnerung: Die ersten 14 Fahrer der drei kombinierten freien Trainings ziehen automatisch in Q2 ein, alle anderen Fahrer müssen in Q1 am Samstagnachmittag, wo noch die letzten vier Plätze für das Q2 vergeben werden.

Raul Fernandez fuhr erneut schneller, sodass die Bestzeit mittlerweile bei 1:42,462 Min notiert wurde. Zum «All Time Lap Record», den Gardner im April aufgestellt hatte (1:42,447 Min), fehlten somit nur noch wenige Hundertstel. Sam Lowes verbesserte sich auf Platz 2, mehr als sieben Zehntelsekunden fehlten zu diesem Zeitpunkt auf den WM-Zweiten, der 17 Minuten vor dem Ende der Session in Kurve 13 einen Sturz verkraften musste. Der 21-Jährige blieb unverletzt und brachte seine Kalex zurück zu seinen Mechanikern.



Stand zehn Minuten vor dem Ende: Fernandez führt vor Hector Garzo und Sam Lowes. Auf Platz 4 liegt Albert Arenas vor Remy Gardner und Jorge Navarro, der in der Box sitzt und wartet, bis sein Bike wieder einsatzbereit wird. Marcel Schrötter liegt nur auf Rang 13 und muss um den Einzug in Q2 zittern, Tom Lüthi belegt Position 19.

Remy Gardner gelingt fünf Minuten vor dem Fallen der Zielflagge eine starke Rundenzeit, die ihn auf Platz 2 bringt, 0,036 Sekunden hinter Fernandez. Dem WM-Dritten Marco Bezzecchi gelang ebenfalls ein beeindruckender Sprung: Platz 3 und nur eine Zehntel Rückstand. Die Top-3 bleiben unverändert, Augusto Fernandez sichert sich den vierten Rang, Celestino Vietti sichert Platz 5 ab, knapp vor Sam Lowes. Albert Arenas, Jorge Navarro, Hector Garzo und Aron Canet komplettieren die ersten zehn Plätze.

Aus deutschsprachiger Sicht verlief das Training enttäuschend. Marcel Schrötter verliert als 20. Mehr als eine Sekunde auf den Spitzenreiter und muss damit am Nachmittag in Q1 antreten. Tom Lüthi fährt an seinem vorletzten GP-Wochenende als aktiver Fahrer in FP3 nur auf den 21. Rang.

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (6. November)

1. R. Fernandez, Kalex, 1:42,462 min

2. Gardner, Kalex, + 0,036 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 0,161

4. A. Fernandez, Kalex, + 0,295

5. Vietti, Kalex, + 0,388

6. Lowes, Kalex, + 0,393

7. Arenas, Boscoscuro, + 0,503

8. Navarro, Boscoscuro, + 0,507

9. Garzo, Kalex, + 0,520

10. Canet, Boscoscuro, + 0,547

11. Manzi, Kalex, + 0,638

12. Ogura, Kalex, + 0,642

13. Vierge, Kalex, + 0,656

14. Beaubier, Kalex, + 0,685



Ferner:

20. Schrötter, Kalex, + 1,084

21. Lüthi, Kalex, + 1,123

Moto3 Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (6. November)

1. McPhee, Honda, 1:47,775 min

2. Foggia, Honda, + 0,055 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,178

4. Fenati, Husqvarna, + 0,251

5. Guevara, GASGAS, + 0,273

6. Salac, KTM, + 0,277

7. Acosta, KTM, + 0,315

8. Sasaki, KTM, + 0,397

9. Migno, Honda, + 0,409

10. Darryn Binder, Honda, + 0,453

11. Garcia, GASGAS, + 0,458

12. Masia, KTM, + 0,483

13. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 0,596

14. Artigas, Honda, + 0,605

15. Antonelli, KTM, + 0,675