Portimão, Q2: Raul Fernandez auf Pole, Schrötter 15.

Der WM-Zweite Raul Fernandez holte sich in Portimão mit einem neuen Rekord die siebte Pole-Position in dieser Saison und setzte damit ein Ausrufezeichen. Remy Gardner startet am Sonntag von Rang 2, Schrötter von 15.

Für Marcel Schrötter und Tom Lüthi ging es bereits im ersten Moto2-Qualifying am Samstag in Portimão ums Ganze. Beide verpassten den direkten Sprung in Q2, da sie in der kombinierten Zeitenliste nach den drei freien Trainings an der Algarve nicht in die Top-14 gefahren waren.



Während Tom Lüthi in Q1 strandete und auf den 24. Startplatz fuhr, schaffte es Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter mit Platz 3 in das zweite Zeittraining. Mit ihm schafften Fabio di Giannantonio, Marcos Ramirez und Hafizh Syahrin den Sprung in die entscheidende Session am Samstagnachmittag. Stürze hatten Joe Roberts, Femin Aldeguer und Jake Dixon verzeichnet, alle drei konnten zum Glück auf ihren Beinen die Unfallstelle verlassen.

Bei 18 Grad starteten die Top-18 Moto2-Fahrer in das zweite Qualifying auf dem 4,592 km langen Kurs in Portugal. Raul Fernandez startete die Session mit einem Knalleffekt. Der Red Bull KTM Ajo-Fahrer fuhr in seiner ersten schnellen Runde mit 1:42,392 Minuten gleich einen neuen Rundenrekord. Marco Bezzecchi und Celestino Vietti vom VR46-Team folgten ihm auf den Plätzen 2 und 3.

Zur Halbzeit der Trainingseinheit kämpfte sich Augusto Fernandez an seinen Namensvetter Raul Fernandez heran und belegte Position 2. Bezzecchi lag auf Platz 3, WM-Leader Remy Gardner war nur 16. Knapp vor Marcel Schrötter. Der Deutsche verbesserte sich im folgenden Umlauf auf Platz 11, acht Zehntelsekunden hinter dem Spitzenreiter.

Vier Minuten vor dem Fallen der Zielflagge stürzte Aron Canet (Boscoscuro), nachdem er auf Platz 3 vorgefahren war. Remy Gardner hatte anschließend alle Hände voll zu tun, denn drei Minuten vor Schluss lag der Australier noch auf dem letzten Rang, er verbesserte sich auf Platz 8, während sein Teamkollege eine neue Bestzeit fabrizierte.

Im vorletzten Umlauf gelang Gardner der Sprung auf Platz 2, knapp vor Fabio di Giannantonio. Marcel Schrötter kämpfte unterdessen um einen Top-10-Platz, musste seine schnelle Runde aber vorzeitig abbrechen, weil Albert Arenas im Weg stand. Am Ende strandete der Bayer auf Startplatz 15.

Die Top-3 blieben mit Raul Fernandez, Remy Gardner und Fabio di Giannantonio unverändert. Für Fernandez geht es am Sonntag darum, den WM-Kampf bis zum Saisonfinale offenzuhalten, denn der Spanier liegt vor Portimão 18 Punkte vor Gardner. Aron Canet startet von Position 4, Augusto Fernandez und Cameron Beaubier komplettieren die zweite Startreihe. Marco Bezzecchi landet auf dem siebten Rang.

Moto2 Portimão, Ergebnis Q2 (6. November)

1. R. Fernandez, Kalex, 1:42,101 min

2. Gardner, Kalex, + 0,269 sec

3. Di Giannantonio, Kalex, + 0,405

4. Canet, Boscoscuro, + 0,410

5. A. Fernandez, Kalex, + 0,515

6. Beaubier, Kalex, + 0,519

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,596

8. Lowes, Kalex, + 0,600

9. Ogura, Kalex, + 0,682

10. Navarro, Boscoscuro, + 0,721

11. Vierge, Kalex, + 0,728

12. Garzo, Kalex, + 0,879

13. Ramirez, Kalex, + 0,922

14. Vietti, Kalex, + 0,933

15. Schrötter, Kalex, + 0,977



Ferner:

24. Lüthi, Kalex