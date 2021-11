Valencia FP2: WM-Rivalen an der Spitze, Schrötter 15.

Remy Gardner hat seine Titelambitionen am Eröffnungstag des Saisonfinals in Valencia untermauert. Weil Raul Fernandez seine Zeit gestrichen wurde, schloss der WM-Spitzenreiter als Tagesschnellster ab. Schrötter ist 15.

Für wenige Sekunden hat es am ersten Tag in Valencia so ausgesehen, als würde Raul Fernandez ein erstes Statement setzen. Doch die Rennleitung erkannte dem Spanier seine schnellste Runde ab und so beendete WM-Spitzenreiter Remy Gardner das zweite Freie Training als schnellster Fahrer der Moto2-Klasse. Marcel Schrötter als 15. und Thomas Lüthi als 18. liegen außerhalb der begehrten Top 14.

Ai Ogura fehlt im Starterfeld an diesem Wochenende. Der Japaner zog sich bei einem Sturz in Portugal einen Bruch des fünften Mittelfußknochens im linken Fuß zu.

Außerdem wurde bekannt, dass Marco Bezzecchi in die Königsklasse aufrücken wird. Sein Platz bei VR46 nimmt Niccoló Antonelli ein.

Auf der Strecke ließ sich zu Beginn des zweiten Freien Trainings der Moto2-Klasse die Sonne blicken. Die deutlich höheren Temperaturen (22 Grad Luft/13 Grad Asphalt) und trockenen Bedingungen wirkten sich auch auf die Rundenzeiten aus, denn Jorge Navarro fuhr auf Anhieb neun Sekunden schneller als Augusto Fernandez im Nassen am Vormittag.

Die WM-Rivalen Remy Gardner und Raul Fernandez hatten es im ersten Freien Training noch ruhig angehen lassen. Das sollte sich ändern. Im Paarflug war das Red Bull KTM Ajo-Duo unterwegs. In der Zeitenliste lagen sie nach 15 Minuten an der Spitze.

Zur Erinnerung: Gardner muss 13. werden, um den WM-Titel sicher zu haben.

Marcel Schrötter beendete die erste Einheit als 14. Bei Halbzeit kletterte er im Tableau auf Rang 9 und Thomas Lüthi rangierte im letzten zweiten Freien Training seiner Laufbahn auf P13.

Xavi Vierge, der in die Superbike-WM zu Honda wechseln wird, sprengte das Ajo-Duo. Sein Rückstand auf Raul Fernandez betrug 0,147 sec.

20 Minuten vor Ablauf der Zeit drehte nur Augusto Fernandez seine Runden, alle anderen Piloten besprachen sich mit ihren Crews in der Boxengasse. Nicht einmal fünf Minuten später wurde es auf dem Circuit Ricardo Tormo aber schon wieder lauter und voller.

Raul Fernandez führte auch zehn Minuten vor dem Ende vor Vierge und Remy Gardner. Schrötter lag auf P11 und Lüthi rangierte als 15. außerhalb der Top 14, die zur direkten Teilnahme am zweiten Teil der Qualifikation berechtigen.

Fernandez machte weiter Druck und unterbot als erster Pilot die 1:36-min-Marke. Neuer Dritter war Fabio Di Giannantonio und dahinter folgte Celestino Vietti.

Der WM-Spitzenreiter Remy Gardner schlug zurück und setzte sich vor Fernandez an die Spitze. Sein Vorsprung betrug jedoch nur 0,008 Sekunden. Schrötter hielt sich auf P14, aber Lüthi fiel immer weiter zurück.

Raul Fernandez gab aber noch nicht auf und schloss mit einer Zeit von 1:35,802 min das zweite Freie Training als vermeintlicher Erster ab. Die Rennleitung hatte aber etwas dagegen, strich die Zeit und so stand in der Zeitenübersicht am Ende doch Gardners Name ganz oben. In den Top 10 lagen nur Kalex-Piloten, ehe Aron Canet als erster Nicht-Kalex-Fahrer auf P11 folgte.

Moto2 Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Remy Gardner, Kalex, 1:35,857

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,008

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,041

4. Celestino Vietti, Kalex, + 0,087

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,115

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,253

7. Stefano Manzi, Kalex, + 0,261

8. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,304

9. Fabio Di Giannantonio, + 0,334

10. Marco Ramirez, Kalex, + 0,377

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,424

12. Hafizh Syahrin, NTS, + 0,440

13. Jorge Navaro, Boscoscuro, + 0,577

14. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 0,612



Ferner:

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,670

18. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,804

Moto3 Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Izan Guevara, GASGAS, 1:39,561 min

2. Darryn Binder, Honda, + 0,048 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,193

4. Filip Salac, KTM, + 0,209

5. Pedro Acosta, KTM, + 0,332

6. Yuki Kunii, Honda, + 0,436

7. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,473

8. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,478

9. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,497

10. John McPhee, Honda, + 0,521

11. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,526

12. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 0,583

13. Carlos Tatay, KTM, + 0,662

14. Deniz Öncü, KTM, + 0,692