Schreckmoment: Highsider von Tom Lüthi mit 152 km/h 12.11.2021 - 18:58 Von Waldemar Da Rin

© Waldemar Da Rin Tom Lüthi schildert seine Probleme

Tom Lüthi fährt am Sonntag in Valencia seinen letzten Motorrad-Grand-Prix, bevor er auf die andere Seite der Boxenmauer wechselt. Die Moto2-Trainings am Freitag beendete der Schweizer aus dem SAG-Team als 18.