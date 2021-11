Marcel Schrötter (15.): War die richtige Entscheidung

Marcel Schrötter wurde am Vormittag vom Regen überrascht und am Nachmittag lag sein Fokus auf der Abstimmung. Mit den Reifen kommt er jedoch noch nicht zurecht. P15 stand in Valencia nach zwei Freien Trainings zu Buche.

Das erste Freie Training der Moto2-Klasse fand im Nassen statt. Von den Witterungsverhältnissen wurde auch Marcel Schrötter überrascht. Erst am Nachmittag konnte er dann an der Abstimmung an seiner Kalex arbeiten. Allerdings gelangen ihm nicht die gewünschten Fortschritte, denn in der Tagesabrechnung schloss er nur auf dem 15. Rang ab.

Sein Fazit zum Vormittag: «Trotz des Regens war es ein ordentliches Training, zumindest war das Gefühl auf nasser Fahrbahn gut und das ist zumindest positiv zu bewerten.»

In der zweiten Einheit lag der Fokus auch darauf, mit den Reifen zurechtzukommen. Schrötter weiter: «Das FP2 war okay, wobei es mir nicht gelungen ist, mich zu steigern. Wir hatten uns entschlossen, auf dem gleichen Satz Reifen weiterzufahren, um in Richtung Rennen zu arbeiten. Wir wollten verstehen, ob der Reifen die Distanz über durchhält, denn ich habe einige Probleme mit dem Grip.»

Mit Blick auf die Konkurrenz sagt Schrötter: «Von den Zeiten wurde klar, dass die anderen Fahrer gegen Ende wahrscheinlich auf neuen Reifen unterwegs waren. Ich bin dennoch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, um mehr Dinge zu verstehen und in eine gewisse Richtung zu arbeiten. Wir wollen am Samstag genau da weitermachen, aber wir brauchen definitiv mehr Reifenperformance und ein, zwei kleine Punkte, die mir das Fahren ein wenig erleichtern. Wir werden versuchen, nachzulegen, aber das Feld ist eng, was bedeutet, dass dich jede kleine Verbesserung weit nach vorn bringen kann. Gleichzeitig rutscht man aber auch schnell nach hinten. Wir bleiben dran, der erste Tag war ordentlich und darauf bauen wir auf.»

Moto2 Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Remy Gardner, Kalex, 1:35,857

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,008

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,041

4. Celestino Vietti, Kalex, + 0,087

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,115

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,253

7. Stefano Manzi, Kalex, + 0,261

8. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,304

9. Fabio Di Giannantonio, + 0,334

10. Marco Ramirez, Kalex, + 0,377

11. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,424

12. Hafizh Syahrin, NTS, + 0,440

13. Jorge Navaro, Boscoscuro, + 0,577

14. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 0,612



Ferner:

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,670

18. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,804