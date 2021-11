Valencia: Corsi überraschend auf Pole, Lüthi 6.!

Simone Corsi feiert in Valencia seine zweiten Pole-Position in der Moto2

Mit Simone Corsi auf der Pole-Position hielt das Moto2-Qualifying in Valencia eine Überraschung bereit. Die WM-Favoriten hingegen strauchelten. Während Raúl Fernández stürzte, kam Remy Gardner nicht über Platz 8 hinaus.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Raúl Fernández zum achten Mal in dieser Saison von ganz vorne losfahren, doch ein Sturz vereitelte seinen Plan. Der Spanier braucht am Sonntag im Rennen einen Sieg, wenn er Remy Gardner den WM-Titel noch streitig machen will. Der Australier führt 23 Punkte vor Fernández, wenn Fernández den Valencia-GP gewinnen sollte, reicht Gardner ein 13. Platz, um sich zum Moto2-Weltmeister zu krönen.

Während sich Marcel Schrötter mit Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste der drei Freien Trainings direkt einen Platz im Q2 gesicherte hatte, musste Tom Lüthi den Umweg über Q1 nehmen. Dort setzte der Schweizer die zweitschnellste Zeit und durfte damit ebenfalls in der zweiten Session antreten. Bei 21 Grad und Sonnenschein gelang Simone Corsi mit einer Zeit von 1:35,155 min die Bestmarke im Q1. Den Sprung in die entscheidende zweite Qualifikation schafften neben ihm und Lüthi außerdem Hafizh Syahrin (NTS) und Joe Roberts (Italtrans).

Celestino Vietti (Kalex) war der erste Pilot im Q2, der mit 1:36,051 min eine Zeit auf dem 4 km langen Ricardo Tormo Circuit setzte. Doch diese hielt nicht lang, Augusto Fernández unterbot Viettis Zeit um zwei Zehntelsekunden und sicherte sich damit die vorläufige Pole-Position.

Nach fünf Minuten setzte Marcel Schrötter ein Ausrufezeichen, mit 1:35,244 min schob sich der Bayer an die Spitze des Tableaus, bevor er dort von Raúl Fernández abgelöst wurde. Mit einer Zeit von 1:35,036 min brannte der WM-Zweite die schnellste Runde des bisherigen Wochenendes in den spanischen Asphalt. Dahinter lauerten Fabio Di Giannantonio (Gresini) und Aron Canet (Aspar Team).

Zur Halbzeit der Session hielt sich Schrötter auf einem beachtlichen fünften Platz, der aus Q1 kommende Lüthi beeindruckte direkt dahinter aus Position 6. WM-Leader Remy Gardner, der bereits das gesamte Wochenende mit Problemen zu kämpfen hatte, lag derweilen nur auf dem elften Rang.

Fünf Minuten vor Schluss ging es an der Spitze heiß her. Moto2-Neuling Celestino Vietti ließ kurzzeitig mit der Bestzeit aufhorchen, bevor er von Simone Corse abgelöst wurde, der als erster Pilot die 1:35er-Marke knackte. Zwei Minuten später sorgte Raúl Fernández für einen Schreckmoment. Der Spanier stürzte in Kurve 2, was seinen finalen Zeitenangriff vereitelte.

Bis zum Schluss konnte keiner der 17 anderen Piloten die Zeit von Corsi knacken, sodass sich der MV Agusta-Pilot mit einer Zeit von 1:34,956 min die zweite Pole-Position seiner Moto2-Karriere sicherte. Die erste Reihe komplettieren Moto2-Neuling Vietti und Augusto Fernández. Trotz des Sturzes beendete Raúl Fernández die Session auf Position 5, während Remy Gardner am Sonntag von Rang 8 in das WM-entscheidende Rennen starten wird.

Tom Lüthi wird den letzten Moto2-GP seiner Karriere von Startposition 6 bestreiten. Marcel Schrötter wurde am Ende 13.

Moto2-Ergebnis, Valencia, Startaufstellung (13. November)

1. Corsi, MV Agusta, 1:34,956 min

2. Vietti, Kalex, + 0,049 sec

3. A. Fernández, Kalex, + 0,070

4. Di Giannantonio, Kalex, + 0,078

5. R. Fernández, Kalex, + 0,080

6. Lüthi, Kalex, + 0,135

7. Canet, Boscoscuro, + 0,147

8. Gardner, Kalex, + 0,161

9. Navarro, Boscscuro, + 0,191

10. Lowes, Kalex, + 0,223

11. Bezzecchi, Kalex, + 0,276

12. Vierge, Kalex, + 0,286

13. Schrötter, Kalex, + 0,288

14. Syahrin, Kalex, + 0,454