Privattest Valencia: Lowes, Arbolino, Vietti und Co.

Während die MotoGP-Stars heute ihre Testarbeit in Sepang aufnahmen, absolvierten einige Moto2- und Moto3-Teams bereits an den vergangenen zwei Tagen in Valencia einen von Marc VDS organisierten Privattest.

Das Elf Marc VDS Racing Team startete genauso wie die erweiterte VR46-Moto2-Truppe (Mooney und Yamaha Master Camp) und das Honda Team Asia am Donnerstag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia in die Saison 2022. Am ersten Tag war Somkiat Chantra in 1:35,342 min Schnellster, die Bestzeit am Freitag (ohne Honda Team Asia auf der Strecke) verbuchte dann Sam Lowes in 1:35,705 min. Sein neuer Teamkollege Tony Arbolino reihte sich mit einer 1:35,822 min auf Platz 2 ein, gefolgt von Celestino Vietti und Moto2-Rookie Manuel Gonzalez.

Sam Lowes berichtete im Anschluss an den Test mit dem 2022er-Kalex-Chassis: «Ich bin wirklich glücklich mit der Arbeit, die wir in diesen zwei Tagen verrichtet haben. Ich testete viele Komponenten, vor allem am Freitag. Am Donnerstag ging es mehr darum, wieder auf den Speed zu kommen. Am zweiten Tag probierten wir dann aber viele Dinge aus. Wie immer sind bei Tests einige Sachen gut und andere nicht, aber wir fanden eine gute Richtung», unterstrich der 31-jährige Moto2-Routinier.

«Es war ein großartiger Test», befand auch Arbolino. «Wir arbeiteten sehr gut und testeten viele Dinge. Das Team arbeitete wirklich hart, um mir ein besseres Motorrad hinzustellen, mit dem ich mich wohler fühlte. Von hier an werden wir weitermachen und hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen.»

Vietti zeigte sich ebenfalls zufrieden: «Die Bilanz fällt positiv aus, wir haben an verschiedenen Aspekten gearbeitet, um ein Verständnis für die neue Kalex zu bekommen und ein gutes Basis-Set-up für die Saison zu finden.»

Schnellster Moto3-Fahrer war an beiden Tagen übrigens Carlos Tatay auf der CFMOTO. Neben ihm und seinem PrüstelGP-Teamkollegen Xavier Artigas waren die Snipers-Piloten und die Red Bull-KTM-Tech3-Fahrer mit von der Partie, dazu die SIC58 Squadra Corse und die neuen WM-Teams von MT Helmets und MTA.

Am 8. und 9. Februar steht für Marc VDS und einige weitere Teams der kleinen Klassen der nächste private Testlauf in Jerez auf dem Programm. Dann wird auch Liqui Moly Intact GP mit Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba mitmischen. Das VR46 Racing Team wird dagegen erst ab 16. Februar auf der andalusischen GP-Strecke testen.

Privattest Valencia, 4. Februar, Moto2:

1. Sam Lowes, 1:35,705 min

2. Tony Arbolino, 1:35,822

3. Celestino Vietti, 1:35,845

4. Manuel Gonzalez, 1:36,326

5. Keminth Kubo, 1:36,500

6. Niccolò Antonelli, 1:36,729

Privattest Valencia, 4. Februar, Moto3:

1. Carlos Tatay, 1:39,087

2. Ryusey Yamanaka, 1:39,196

3. Deniz Öncü, 1:39,203

4. Diogo Moreira, 1:39,486

5. Andrea Migno, 1:39,710

6. Xavier Artigas, 1:39,744

7. Riccardo Rossi, 1:39,760

8. Lorenzo Fellon, 1:39,872

9. Adrien Fernandez, 1:39,892

10. Ivan Ortolá, 1:40,113

11. Kaito Toba, 1:40,208

12. Stefano Nepa, 1:40,333

13. Alberto Surra, 1:40,407

14. Joel Kelso, 1:40,452