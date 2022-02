Jürgen Lingg (Intact): Marcel kann aufs Podest fahren

Für Liqui-Moly-Intact-Teamprinzipal Jürgen Lingg beginnt heute in Jerez die Moto2-Saison 2022 mit dem neuen Fahrerduo Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba. Lingg über die Probleme von 2021 und die Aussichten für 2022.

Das deutsche Liqui-Moly-IntactGP-Moto2-Team steigt in die zehnte GP-Saison. Wieder einmal kommt eine neue Fahrerpaarung zum Einsatz – neben Marcel Schrötter wurde Rookie Jeremy Alcoba verpflichtet, der 2021 Moto3-WM-Zwölfter wurde und beim Catalunya-GP mit einem zweiten Platz sein bestes GP-Ergebnis erreichte.

Heute beginnt die Testsaison für die Intact-Mannschaft, und zwar in Jerez, wo der Rennstall aus Memmingen zuletzt auch am 22./23. November mit dem neuen Fahrerduo und dem 2021-Material getestet hat. Jürgen Lingg, Technical Director, Teamteilhaber und Teamprinzipal, beantwortete vor dem Saisonstart die Fragen von SPEEDWEEK.com.

Jürgen, der erste offizielle Moto2-Test findet von 19. bis 21. Februar in Portimão statt. Aber für euch geht es schon vorher beim Privattest in Jerez los.

Ja, wir testen jetzt am 8. und 9.2. in Jerez. Der Wetterbericht sieht auch gut aus. Wir freuen uns schon sehr, dass es wieder losgeht.

Wann ist das neue Material von Kalex bei euch eingetroffen? Wann wurden die Motorräder im Teamquartier in Memmingen aufgebaut?

Das Material haben wir am 21. Januar bei Kalex abgeholt. Die neuen Motorräder wurden dann die Woche darauf in Memmingen aufgebaut. Vom 1. bis 3.2. waren die Fahrer noch mit unseren Technikern zusammen an der ZHAW (Zurich University of Applied Sciences) im Windkanal, um die Aerodynamik anzupassen und zu optimieren.

Gibt es Änderungen bei den Crew-Chiefs? Was hat sich an den Bikes geändert?

Ja, Fausto Bencivenni, er war vormals bei Jonas Folger, Taka Nakagami und Xavi Vierge, wird der neue Chefmechaniker von Marcel. Es sind komplett neue Motorräder mit den 2022-Komponenten von Kalex: Rahmen, Schwinge, Aufnahme, Umlenkung und Federbein, neues Aero-Paket (Verkleidung, Sitz, Lufteinlasskanal etc.), Kabelbaum, Dashboardhalter und weiteren kleinen neuen Details.

Optisch und technisch ist die Kalex unserer Meinung nach sehr gelungen. Wirklich klasse, was sie da konstruiert haben. Großes Kompliment an Alex Baumgärtel und Co.

Die Moto2-Fahrer dürfen saisonübergreifend sieben private Testtage zwischen WM-Finale und WM-Finale absolvieren. Reicht das? Wie viele private Testtage werdet ihr vor dem Saisonstart verbrauchen?

Ja, das stimmt. Und die sieben Tage reichen, denn der Terminplan mit 21 Rennen lässt kaum mehr Testtage zu. Wir haben vier private Testtage vor dem ersten Grand Prix. Nach dem zweiten Europa-GP in Jerez werden wir noch zwei Tage auf dem Catalunya-Circuit testen. Dann bleibt noch ein Tag übrig als Reserve.

Es gibt nur einen IRTA-Moto2-Test vor dem Saisonstart in Doha.

Ja, das sind die drei Tage in Portimão von 19. bis 21. Februar. Die Doha-Tests, die wir in den vergangenen Jahren hatten, fallen weg.

Wie geht es mit dem Intact-Junior-Team weiter? Das finanziell lukrative Joint Venture mit dem Sepang Circuit aus Malaysia fällt ja weg. Wer fährt 2022 in welcher Serie?

Wir werden sicher mit unserem deutschsprachigen Nachwuchs in der «FIM Junior GP» weitermachen. Lukas Tulovic tritt in der Moto2-EM an, die ab jetzt mit Triumph- statt Honda-Motoren gefahren wird. Er fährt eine Kalex. Phillip Tonn tritt in der Junioren-WM auf KTM an. Dazu kommen noch zwei Fahrer aus dem ATC, NTC beziehungsweise Red Bull Rookies-Cup, die wir bald präsentieren werden. Es geht ja erst im Mai los mit der «FIM Junior GP»-Serie, die 2021 noch Repsol FIM CEV geheissen hat.

Wir planen auch einen Wildcard Einsatz mit Lukas beim Sachsenring-GP, falls es sich finanzieren lässt. Wir sind noch auf der Suche nach «One Event»-Sponsoren für Lukas beim GP von Deutschland. Derartige Einsätze sind sehr kostspielig.

Wie schaut die Zielsetzung mit Schrötter und Alcoba für die GP-Saison 2022 aus?

Das Ziel für uns und von Marcel ist, dass er gute einstellige Ergebnisse einfährt. Wenn alles passt, sollte auch wieder das eine oder andere Podium drin sein. Die Punkte zählen wir dann am Ende des Jahres zusammen. Erstmal sollten gute Einzelergebnisse eingefahren werden.

Die Qualifyings waren letztes Jahr ein Problem bei Marcel. Wenn sie besser werden und er von weiter vorne losfahren kann, sind gute Platzierungen drin. Marcel kann einen hohen Rhythmus konstant fahren, auch mit stark gebrauchten Reifen. Da hat er oft einen Vorteil gegenüber einigen seiner Konkurrenten.

Doch mit neuen Gummis noch das eine oder andere Zehntel rauszuholen, das funktioniert bei ihm schon eine ganze Weile lang nicht so gut. Da müssen wir zusammen hart daran arbeiten.

Im Zweikampf hat er sich teilweise schon gut gesteigert gegenüber früher.

Jeremy muss zuerst mal ankommen in der Moto2. Er sollte sich am besten von Veranstaltung für Veranstaltung langsam steigern und nichts überstürzen. Wichtig ist, dass er versteht, wenn er schneller wird, warum das passiert. Dafür wird er die nötige Zeit und Unterstützung von uns allen bekommen. Dann werden wir sehen.

Es gibt immer wieder große Überraschungen und Leistungsschwankungen mit Rookies. Es ist schwierig, da eine Prognose abzugeben.

In der Moto3 war Jeremy 2020 «Rookie of the Year», aber soweit wollen wir gar nicht denken, denn die Moto2 ist eine andere Geschichte. Das Potenzial hat er sicher, um in Zukunft auch in der Moto2 erfolgreich zu sein.

Wer sind nach den Klassenwechseln von Remy Gardner, Raúl Fernández, Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio deine Titelfavoriten? Und wer kann neben Alcoba um den Rookie-of the Year-Award fighten?

Augusto Fernandez, Aron Canet, Celestino Vietti, Sam Lowes und Ai Ogura werden wohl unsere stärksten Gegner sein in dieser Saison.

Bei den Rookies wird Pedro Acosta derjenige sein, den es zu schlagen gilt. Auf Manuel Gonzalez bin ich auch sehr gespannt. Er ist schwer einzuschätzen, da er aus der Supersport-WM kommt.

Die Moto2-WM-Piloten bei Intact?

2013: Cortese

2014: Cortese

2015: Cortese

2016: Cortese, Folger

2017: Cortese, Schrötter

2018: Schrötter, Vierge

2019: Schrötter, Lüthi

2020: Schrötter, Lüthi

2021: Schrötter, Arbolino

2022: Schrötter, Alcoba