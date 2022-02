Pedro Acosta (1.): «Ich muss noch viel lernen»

Pedro Acosta und Augusto Fernández vom Red Bull KTM Ajo Team beendeten den IRTA-Test in Portimão an der Spitze des Moto2-Feldes. Besonders Moto3-Weltmeister Acosta beeindruckte, gab sich aber dennoch bescheiden.

Im Vorjahr dominierte das Red Bull KTM Ajo Team mit dem Fahrerduo Raúl Fernández und Remy Gardner in der Moto2-Klasse. Beim IRTA-Test in Portimão legte die Mannschaft mit ihren neuen Schützlingen Augusto Fernández und Pedro Acosta erneut einen Traumstart in die Saison 2022 hin. An allen drei Testtagen hielten sich beide Spanier in den Top-5, den finalen Tag schlossen Acosta (1.) und Fernández (2.) als die beiden Schnellsten ab.

«Wir hatten gutes Wetter und haben unser Vorbereitungsprogramm abgespult», gab sich Teamchef Aki Ajo gewohnt gelassen. «Ich bin zufrieden mit unserer Arbeit, besonders Pedro hat uns stark beeindruckt. Er hat sich zügig an die Moto2-Klasse gewöhnt und arbeitet bereits wie ein Routinier. Aber auch Augusto hat sich schnell ans Team gewöhnt und gute Fortschritte gezeigt.»

Der 17-jährige Acosta drehte am Montag 45 Runden und brannte auf der 4,592 km langen Berg- und Talbahn eine Rundenzeit von 1:41,552 min in den Asphalt. Das ist die schnellste bisher verzeichnete Moto2-Runde in Portimão. Trotz seiner starken Vorstellung gab sich der Moto3-Weltmeister des Vorjahres bescheiden: «Wir haben während des Tests viele Dinge probieren können, was wichtig war, um mit einem klaren Kopf nach Katar zu reisen. Ich fühle mich auf den Saisonstart gut vorbereitet, dennoch habe ich noch viel zu lernen.»

Fernández, der sich vor zwei Wochen beim Motorrad-Training einen Daumenbruch zugezogen hatte, biss beim Test die Zähne zusammen und büßte am Ende knapp 1,5 Zehntelsekunden auf Acostas Fabelzeit ein. «Es war eine intensive Arbeitswoche», stellte der Vorjahres-Fünfte klar. «Aber ich bin glücklich über meine Fortschritte, ich konnte mich stetig steigern. Jetzt bin ich perfekt vorbereitet für Katar.» Beide Kalex-Piloten haben nun noch zwei Wochen Verschnaufpause, bevor am 6. März die Startampel zum ersten Mal in dieser Saison auf grün schaltet.

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118

Moto2-Test Portimão, Montag, 21. Februar:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

5. Arenas, Kalex, 1:42,177

6. Ogura, Kalex, 1:42,441

7. Roberts, Kalex, 1:42,452

8. Dixon, Kalex, 1:42,495

9. Vietti, Kalex, 1:42,512

10. Navarro, Kalex, 1:42,590

11. Arbolino, Kalex, 1:42,618

12. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

13. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

14. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

15. Chantra, Kalex, 1:42,807

16. Baltus, Kalex, 1:42,898

17. Salac, Kalex, 1:43,023

18. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

19. Beaubier, Kalex, 1:43,397

20. Alcoba, Kalex, 1:43,488

21. Zaccone, Kalex, 1:43,493

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

23. Antonelli, Kalex, 1:43,507

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

25. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

26. Kubo, Kalex, 1:43,706

27. Kelly, Kalex, 1:44,118

28. Corsi, MV Agusta, 1:44,142



Keine Zeit:

Sam Lowes, Kalex

Marcel Schrötter, Kalex



Moto2-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Canet, Kalex, 1:41,892 min

2. Acosta, Kalex, 1:41,929

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,003

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Roberts, Kalex, 1:42,187

6. Schrötter, Kalex, 1:42,453

7. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,549

8. Ogura, Kalex, 1:42,688

9. Beaubier, Kalex, 1:42,801

10. Arenas, Kalex, 1:42,818

11. Arbolino, Kalex, 1:42,863

12. Chantra, Kalex, 1:42,967

13. Dalla Porta, Kalex, 1:42,992

14. Navarro, Kalex, 1:43,004

15. Salac, Kalex, 1:43,011

16. Vietti, Kalex, 1:43,031

17. Ramirez, MV Agusta, 1:43,033

18. Bendsneyder, Kalex, 1:43,131

19. Alcoba, Kalex, 1:43,256

20. Lowes, Kalex, 1:43,330

21. Baltus, Kalex, 1:43,409

22. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

23. Fenati, Boscoscuro, 1:43,581

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,659

25. Zaccone, Kalex, 1:43,770

26. Gonzalez, Kalex, 1:43,830

27. Antonelli, Kalex, 1:44,146

28. Kelly, Kalex, 1:44,234

29. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,356

30. Kubo, Kalex, 1:44,481



Moto2-Test Portimão, 19. Februar:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074