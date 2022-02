Jake Dixon (4./GASGAS Aspar): «War ein positiver Tag»

Nach den Rängen 4 (Jake Dixon) und 10 (Albert Arenas) zeigten sich beide Piloten des GASGAS Aspar-Teams durchaus zufrieden mit ihrem zweiten Testtag auf dem Autódromo Internacional do Algarve.

Die beiden Fahrer des GASGAS Aspar Teams machen weitere Fortschritte in ihrer Vorbereitung für die am 6. März in Katar beginnende Saison. Am zweiten Testtag auf dem Autódromo International do Algarve beendeten sowohl Jake Dixon als auch Albert Arenas alle drei Sitzungen stets in den Top-10.

Nach 64 Runden auf dem 4,592 Kilometer langen Kurs im Süden Portugals wurde Dixon hinter Aron Canet (Flexbox HP40) sowie dem Red Bull KTM Ajo-Duo Pedro Acosta und Augusto Fernandez auf dem vierten Platz notiert. Dem 26-jährigen Briten fehlten lediglich 148 Tausendstelsekunden auf die Tagesbestzeit (1:41,892 min).

«Tag 2 ist geschafft. Es war ein positiver Tag. Am Motorrad wurde nichts verändert, ich bin einfach nur gefahren. Ich habe versucht in den Flow zu kommen, mich gut auf dem Motorrad und auf der Strecke zu fühlen», erklärte Dixon, der sowohl auf gebrauchten, als auch auf neuen Reifen schnell war. «Jetzt freue mich auf Tag 3. Mal schauen, was wir erreichen können.»

Nicht ganz so gut lief es für seinen spanischen Teamkollegen, der den Tag nach 52 Runden auf der zehnten Position beendete, 926 Tausendstel hinter Canet. Nach einem leichten Sturz in der letzten Session musste der 25-jährige Moto3-Weltmeister 2020 allerdings vorzeitig zusammenpacken.

«Es gibt noch einiges zu tun», war sich Arenas nach seinem Sturz bewusst. «Am Ende des Tages habe ich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Als ich mich am Ende verbessert habe, bin ich leider zu Sturz gekommen. Ich behalte aber das Positive: Meine Zeiten sind sehr konstant. Der Weg, den wir bei der Abstimmung eingeschlagen haben, scheint der richtige zu sein.»

Moto2-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Canet, Kalex, 1:41,892 min

2. Acosta, Kalex, 1:41,929

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,003

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Roberts, Kalex, 1:42,187

6. Schrötter, Kalex, 1:42,453

7. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,549

8. Ogura, Kalex, 1:42,688

9. Beaubier, Kalex, 1:42,801

10. Arenas, Kalex, 1:42,818

11. Arbolino, Kalex, 1:42,863

12. Chantra, Kalex, 1:42,967

13. Dalla Porta, Kalex, 1:42,992

14. Navarro, Kalex, 1:43,004

15. Salac, Kalex, 1:43,011

16. Vietti, Kalex, 1:43,031

17. Ramirez, MV Agusta, 1:43,033

18. Bendsneyder, Kalex, 1:43,131

19. Alcoba, Kalex, 1:43,256

20. Lowes, Kalex, 1:43,330

21. Baltus, Kalex, 1:43,409

22. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

23. Fenati, Boscoscuro, 1:43,581

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,659

25. Zaccone, Kalex, 1:43,770

26. Gonzalez, Kalex, 1:43,830

27. Antonelli, Kalex, 1:44,146

28. Kelly, Kalex, 1:44,234

29. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,356

30. Kubo, Kalex, 1:44,481