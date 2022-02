Portimão: Acosta-Fabelzeit, Rückschlag für Schrötter

Schneller als Pedro Acosta war auf dem Achterbahn-Kurs des «Autódromo Internacional do Algarve» noch kein anderer Moto2-Pilot. Zwei Sessions stehen beim IRTA-Test noch aus, allerdings ohne Marcel Schrötter.

Bereits am Sonntag hatten in Portimão gleich vier Moto2-Piloten den All-Time-Lap-Record von Vizeweltmeister Raúl Fernández aus dem Vorjahr unterboten, zum Start des dritten und letzten IRTA-Testtages sorgte Pedro Acosta für eine neue Fabelzeit: In 1:41,552 min distanzierte der Rookie aus dem Red Bull KTM Ajo Team die versammelte Konkurrenz um mehr als zweieinhalb Zehntelsekunden.

Die Top-3 komplettierten einmal mehr Pons-Neuzugang Aron Canet, Schnellster des Sonntags, und Acosta-Teamkollege Augusto Fernandez. Marcos Ramirez und Fermín Aldeguer brachten jeweils eine MV Agusta und eine Boscoscuro in die Top-10. Zwei Sessions stehen noch an, ehe die Moto2-Teams ihre Frachtkisten für den Saisonauftakt (4. bis 6. März) in Katar packen.

Für Marcel Schrötter, am Sonntag noch in den Top-6, ist der Test allerdings frühzeitig beendet. Der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team stürzte in der ersten Moto2-Session des Tages früh und blieb ohne gezeitete Runde. Der 29-jährige Bayer ist etwas angeschlagen und wird auf die letzten zwei Test-Einheiten in Portugal verzichten. Marc-VDS-Ass Sam Lowes strich wegen einer Sehnenscheidenentzündung schon am Sonntag die Segel.

Moto2-Test Portimão, Montag, Session 1:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Canet, Kalex, 1:41,819

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,214

4. Ogura, Kalex, 1:42,441

5. Roberts, Kalex, 1:42,595

6. Dixon, Kalex, 1:42,628

7. Vietti, Kalex, 1:42,683

8. Ramirez, MV Agusta, 1:42,790

9. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,803

10. Arenas, Kalex, 1:42,803

11. Chantra, Kalex, 1:42,807

12. Baltus, Kalex, 1:42,898

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,970

14. Navarro, Kalex, 1:43,029

15. Salac, Kalex, 1:43,045

16. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

17. Arbolino, Kalex, 1:43,360

18. Beaubier, Kalex, 1:43,397

19. Dalla Porta, Kalex, 1:43,550

20. Rodrigo, Kalex, 1:43,583

21. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,676

23. Alcoba, Kalex, 1:43,802

24. Corsi, MV Agusta, 1:44,142

25. Kubo, Kalex, 1:44,191

26. Antonelli, Kalex, 1:44,406

27. Kelly, Kalex, 1:44,663

28. Zaccone, Kalex, 1:44,717



Keine Zeit:

Sam Lowes, Kalex

Marcel Schrötter, Kalex

Moto3-Test Portimão, Montag, Session 1:

1. Foggia, Honda, 1:46,990 min

2. Migno, Honda, 1:47,042

3. Guevara, GASGAS, 1:47,324

4. Sasaki, Husqvarna, 1:47,602

5. Suzuki, Honda, 1:47,625

6. Masia, KTM, 1:47,654

7. Deniz Öncü, KTM, 1:47,659

8. Toba, KTM, 1:47,699

9. Riccardo Rossi, Honda, 1:47,802

10. Surra, Honda, 1:47,837

11. Fellon, Honda, 1:47,851

12. David Muñoz, KTM, 1:47,862

13. Garcia, GASGAS, 1:47,905

14. Yamanaka, KTM, 1:47,943

15. Tatay, CFMOTO, 1:47,952