Navarros Crew-Chief Willeke: «Müssen noch aufholen»

Alfred Willeke, Crew-Chief von Jorge Navarro, sprach während der Moto2-WM-Testfahrten auf dem Autodromo do Algarve von Portimao im Interview mit SPEEDWEEK.com über den aktuellen Stand der Saisonvorbereitungen.

Das FlexBox HP 40-Team wurde vor der Saison 2022 neu formiert. Stefano Manzi und Hector Garzo gehören nicht mehr zum Aufgebot, als deren Nachfolger wurden der Moto2-WM-Sechste Arón Canet und Jorge Navarro, der 2021 den neunten Gesamtrang belegte, verpflichtet. Vergangene Woche ging die offizielle Teampräsentation über die Bühne und anschließend absolvierten Navarro und Canet den Vorsaisontest im Autodromo do Algarve von Portimao.

Navarros Debüt mit der neuen Kalex verlief zunächst sehr unglücklich, denn er zog sich währende der ersten Tests auf dem Circuito de Jerez Angel Nieto im November einen Bruch am linken Fußknöchel zu. Navarro wurde daraufhin im «Hospital Universitari Quirón-Dexeus» von Barcelona operativ behandelt. In Portimao lag der 26-jährige Spanier am Montagmittag auf dem 14. Platz der Moto2-Zeitenliste.

«Bei unserem ersten gemeinsamen Test in Jerez waren die Bedingungen am ersten Tag sehr durchwachsen und kurz nach der Mittagspause stürzte Jorge», blickt Navarros Crew-Chief Alfred Willeke im Interview mit SPEEDWEEK.com zurück. «Damit war dieser Test für uns frühzeitig zu Ende. Die Verletzung erwies sich schlimmer, als wir und die Streckenärzte dachten, und Jorge musste operiert werden. Inzwischen ist er wieder relativ fit, aber man kann schon beobachten, dass mit seinem Fußgelenk etwas noch nicht stimmt.»

«Unterm Strich fehlt uns so ein kompletter Test», gibt Willeke zu bedenken. «Letzte Woche trainierten wir zwei Tage in Jerez und reisten danach direkt hierher nach Portimao. Wir befinden uns im Rückstand und müssen eine Menge Arbeit aufholen. Wir sind inzwischen einige Schritte vorangekommen. Es geht nicht nur um die Entwicklung des Bikes, sondern auch darum, dass sich Jorge besser an das neue Motorrad gewöhnt. Es ging in beiden Bereichen voran, doch wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

«Unser gesamtes Testprogramm können wir hier gar nicht abschließen, das werden wir beim Training zum Grand Prix in Katar fortsetzen», erklärte Willeke abschließend. «Jorge arbeitet sehr intensiv an seinem Fahrstil, dort können wir genauso viel herausholen wie bei der Technik. Wir kennen die Kalex-Bikes bestens und wir haben auch erkannt, was Jorge jetzt braucht. Er ist schnell, aber er stürzt relativ oft. Daran müssen wir auch noch arbeiten und natürlich wollen wir herausfinden, wir die neuentwickelten Reifen von Dunlop funktionieren.»

Moto2-Test Portimao, Montag, Session 1:

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Canet, Kalex, 1:41,819

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,214

4. Ogura, Kalex, 1:42,441

5. Roberts, Kalex, 1:42,595

6. Dixon, Kalex, 1:42,628

7. Vietti, Kalex, 1:42,683

8. Ramirez, MV Agusta, 1:42,790

9. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,803

10. Arenas, Kalex, 1:42,803

11. Chantra, Kalex, 1:42,807

12. Baltus, Kalex, 1:42,898

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,970

14. Navarro, Kalex, 1:43,029

15. Salac, Kalex, 1:43,045

16. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

17. Arbolino, Kalex, 1:43,360

18. Beaubier, Kalex, 1:43,397

19. Dalla Porta, Kalex, 1:43,550

20. Rodrigo, Kalex, 1:43,583

21. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

22. Fenati, Boscoscuro, 1:43,676

23. Alcoba, Kalex, 1:43,802

24. Corsi, MV Agusta, 1:44,142

25. Kubo, Kalex, 1:44,191

26. Antonelli, Kalex, 1:44,406

27. Kelly, Kalex, 1:44,663

28. Zaccone, Kalex, 1:44,717