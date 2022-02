Marc VDS: Lowes kapituliert, Arbolino sucht Anschluss

Tony Arbolino steigert sich am zweiten Testtag in Portimao

Beim Marc VDS Team herrschen nach dem zweiten Tag des IRTA-Tests in Portimão gemischte Gefühle. Während sich Neuzugang Tony Arbolino wacker schlägt, muss Sam Lowes auf den letzten Testtag verzichten.

Für Sam Lowes gestaltet sich die Saisonvorbereitung weiterhin schwierig. Seit Wochen klagt der Brite aus dem Elf Marc VDS Team über eine Sehnenentzündung in der linken Hand, wegen der er bereits den privaten Jerez-Test am 9. Februar abbrechen musste.

Nachdem Lowes schon am Samstag nach einem Sturz auf die dritte Session verzichtete, plagten ihn auch am zweiten Trainingstag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão Schmerzen. Nach einem erneuten Sturz am Sonntagmorgen in Kurve 3 musste Lowes endgültig die Segel streichen. «Mir fehlte einfach das Gefühl für das Bike, die Sehnenscheidenentzündung machte die ganze Sache nicht viel besser», seufzte der 31-Jährige. «Ich brauche mehr Runden, um das Limit zu finden, natürlich ist es nicht optimal, zwei Wochen vor dem ersten Rennen in so einer Lage zu sein.»

Seine Entscheidung, den Test abzubrechen, begründete der Kalex-Pilot wie folgt: «Ich habe mich dazu entschieden, vorerst aufzuhören, um mich so gut wie möglich für Katar zu erholen. Ich werde mein Maximum geben, aber ich muss auch realistisch sein. Ich versuche, meine positive Haltung zu wahren und bin dennoch zuversichtlich für das erste Rennen.» Obwohl er den halben Testtag verpasste, reichte die Zeit des Engländers von 1:43,330 min immerhin noch für Platz 20.

Teamkollege und Marc-VDS-Neuzugang Tony Arbolino positionierte sich am Ende des zweiten Testtages mit einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Aron Canet (Pons) auf Rang 11. «Wir verbessern das Bike von Tag zu Tag», hielt der Italiener zufrieden fest. «Wir arbeiten in die richtige Richtung. Aber es muss noch etwas Zeit vergehen, bis ich mein wahres Potenzial zeigen kann. Ich bin momentan schon sehr konstant, aber ich würde gern auch noch etwas schneller sein.»

Am Montag steht der letzte Vorsaisontest auf dem Programm, für den sich der 21-Jährige viel vorgenommen hat: «Ich weiß, dass ich noch ungenutztes Potenzial habe, denn ich bin noch nicht am Limit. Am letzten Testtag werde ich mit dem neuen Dunlop-Reifen noch einmal auf Zeitenjagd gehen.»

Moto2-Test Portimão, Sonntag, 20. Februar:

1. Canet, Kalex, 1:41,892 min

2. Acosta, Kalex, 1:41,929

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:42,003

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Roberts, Kalex, 1:42,187

6. Schrötter, Kalex, 1:42,453

7. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,549

8. Ogura, Kalex, 1:42,688

9. Beaubier, Kalex, 1:42,801

10. Arenas, Kalex, 1:42,818

11. Arbolino, Kalex, 1:42,863

12. Chantra, Kalex, 1:42,967

13. Dalla Porta, Kalex, 1:42,992

14. Navarro, Kalex, 1:43,004

15. Salac, Kalex, 1:43,011

16. Vietti, Kalex, 1:43,031

17. Ramirez, MV Agusta, 1:43,033

18. Bendsneyder, Kalex, 1:43,131

19. Alcoba, Kalex, 1:43,256

20. Lowes, Kalex, 1:43,330

21. Baltus, Kalex, 1:43,409

22. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

23. Fenati, Boscoscuro, 1:43,581

24. Rodrigo, Kalex, 1:43,659

25. Zaccone, Kalex, 1:43,770

26. Gonzalez, Kalex, 1:43,830

27. Antonelli, Kalex, 1:44,146

28. Kelly, Kalex, 1:44,234

29. v/d Goorbergh, Kalex, 1:44,356

30. Kubo, Kalex, 1:44,481

Moto2-Test Portimão, 19. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Dixon, Kalex, 1:43,169 min

2. Canet, Kalex, 1:43,244

3. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,258

4. Acosta, Kalex, 1:43,264

5. Beaubier, Kalex, 1:43,529

6. Ogura, Kalex, 1:43,555

7. Arenas, Kalex, 1:43,581

8. Schrötter, Kalex, 1:43,583

9. Joe Roberts, Kalex, 1:43,620

10. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,655

11. Vietti, Kalex, 1:43,754

12. Navarro, Kalex, 1:43,871

13. Arbolino, Kalex, 1:43,939

14. Bendsneyder, Kalex, 1:44,137

15. Ramirez, MV Agusta, 1:44,236

16. Zaccone, Kalex, 1:44,697

17. Dalla Porta, Kalex, 1:44,722

18. Gonzalez, Kalex, 1:44,746

19. Fenati, Boscoscuro, 1:44,836

20. Salac, Kalex, 1:44,837

21. Alcoba, Kalex, 1:44,896

22. Sam Lowes, Kalex, 1:44,979

23. Baltus, Kalex, 1:45,019

24. Chantra, Kalex, 1:45,034

25. Corsi, MV Agusta, 1:45,057

26. Kelly, Kalex, 1:45,428

27. Kubo, Kalex, 1:45,699

28. Antonelli, Kalex, 1:45,751

29. Zonta v/d Goorbergh, Kalex, 1:45,890

30. Rodrigo, Kalex, 1:46,074