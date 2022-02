Fermín Aldeguer: Auf der Boscoscuro B-22 in den Top-5

2022 sind nur noch zwei Boscoscuro-Maschinen im von Kalex dominierten Moto2-Feld vertreten – und dank Fermín Aldeguer landete eine davon beim IRTA-Test in Portimão im Spitzenfeld.

Der erst 16-jährige Fermín Aldeguer, im Vorjahr auf Boscoscuro Moto2-Europameister, steht vor seiner ersten vollen Saison in der Weltmeisterschaft und setzte am letzten offiziellen Testtag vor dem Saisonauftakt mit der viertschnellsten Zeit ein Ausrufezeichen. Gesamt hielt sich der junge Spanier aus Luca Boscoscuros Speed Up Team auf Rang 5.

«Nach insgesamt fünf Testtagen, zwei in Jerez und drei in Portimão, haben wir das Motorrad unter vielen Gesichtspunkten verbessert, auch dank der Neuheiten, die Boscoscuro für 2022 gebracht hat», erklärte Aldeguer mit Blick auf sein Arbeitsgerät für die Saison 2022, die Boscoscuro B-22. «Es gibt noch viel zu tun, aber das Gefühl ist wirklich gut.»

«Wir haben Tag für Tag verschiedene Änderungen vorgenommen und ausprobiert, vor allem an der Front, dort liegt unsere größte Schwäche. Wir haben es geschafft, den richtigen Weg zu finden. Mir tut der Sturz in der zweiten Session des dritten Tages leid, weil ich auf meiner schnellsten Runde unterwegs war, aber das Gefühl ist auf jeden Fall gut, wir sind bereit für Katar», verkündete Aldeguer.

Für seinen Teamkollegen, Moto2-Rückkehrer Romano Fenati, ging es in den Wintertests zunächst darum, sich mit der Boscoscuro anzufreunden. «Wir haben viel am Set-up, aber auch an der Sitzposition gearbeitet», verriet der 26-jährige Italiener. «Hier in Portimão waren wir nicht so schnell wie gewünscht, aber wir sind zufrieden mit der geleisteten Arbeit, weil wir auch dank der Fehler weitergekommen sind. In wenigen Tagen beginnt eine neue WM-Saison, meine elfte, und ich bin wirklich glücklich darüber, wieder in der Moto2 anzutreten.»

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118