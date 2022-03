Doha, FP1: Augusto Fernandez vorn, Schrötter Zwölfter 04.03.2022 - 11:40 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Augusto Fernandez © F.Glänzel Schnellster im FP1: Augusto Fernandez © F.Glänzel Zurück auf seiner Kalex: Marcel Schrötter Zurück Weiter

Das Comeback von Intact-Ass Marcel Schrötter nach der Hand-OP verläuft am Freitag in Katar bisher gut. An der Spitze der Moto2-Zeitenliste standen nach FP1 Augusto Fernandez, Jake Dixon und Celestino Vietti.