Sam Lowes (Kalex/3.) beweist in Katar Kämpferherz

Mit Rang 3 und 5 legten die Moto2-Piloten Sam Lowes und Tony Arbolino vom Marc VDS Team in Doha einen starken Saisonstart hin. Lowes trotzte dabei den Schmerzen seiner seit Februar anhaltenden Sehnenscheidenentzündung.

Seit dem privaten Moto2-Test in Jerez Anfang Februar quält sich Sam Lowes mit einer Sehnenscheidenentzündung an der linken Hand herum. Beim Saisonauftakt auf dem Losail Circuit biss der Moto2-Titelfavorit jedoch die Zähne zusammen und brauste am Sonntag vor 6.655 Zuschauern als Dritter aufs Treppchen. «Es waren schwierige Wochen für mich», gestand der 31-Jährige erschöpft. Von Startposition 3 hatte der Brite zunächst einige Schwierigkeiten in das Rennen zu finden.

Während Celestino Vietti und Aron Canet (beide Kalex) an der Spitze enteilten, lieferte sich Lowes mit Ai Ogura (Honda Team Asia), Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) sowie Teamkollege Tony Arbolino einen engen Kampf um den verbleibenden Podestplatz. «Das Rennen war hart, da einige Jungs stärker waren als ich», berichtete Lowes. «Es war ein schönes Battle, aber ich konnte nicht so fahren, wie ich wollte.» In der finalen Runde lag Lowes auf Rang 5, doch durch ein Gerangel zwischen Ogura und Fernández schnappte er sich auf der Zielgeraden Position 3 und damit seinen 24. Podestplatz in der Moto2-Klasse.

Nur eine Sekunde hinter Lowes folgte Marc VDS-Neuzugang Tony Arbolino auf Rang 5. Mit Startplatz 2 hatte der Italiener am Samstag bereits sein bestes Qualifying-Resultat eingefahren, was ihm viel Selbstvertrauen für das 20-Runden-Rennen am Sonntag gab. Arbolino mischte lange Zeit im Kampf um das Podium mit, bis ihm in Runde 9 ein Fehler unterlief: «In Kurve 6 bin ich in den Leerlauf gekommen und habe dadurch Schwung verloren. Dennoch bin ich mit meinem Rennen sehr zufrieden, denn vor dem Wochenende hätte ich nicht gedacht, so gut mithalten zu können», freute sich der 21-Jährige, der seine zweite Saison in der mittleren Kategorie bestreitet.

Moto2-Ergebnis, Doha, Rennen:

1. Vietti, Kalex

2. Canet, Kalex, + 6,154 sec

3. Lowes, Kalex, + 10,181

4. Fernandez, Kalax, + 10,259

5. Arbolino, Kalex, + 11,421

6. Ogura, Kalex, + 12,331

7. Navarro, Kalex, + 14,866

8. Roberts, Kalex, + 15,371

9. Beaubier, Kalex, + 17,368

10. Schrötter, Kalex, + 18,908

11. Dixon, Kalex, + 18,958

12. Acosta, Kalex, + 26,051

13. Arenas, Kalex, + 26,139

14. Alcoba, Kalex, + 31,755

15. Fenati, Boscoscuro, + 33,639



WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Vietti, 25 Punkte

2. Canet, 20

3. Lowes, 16

4. Fernandez, 13

5. Arbolino, 11

6. Ogura, 10

7. Navarro, 9

8. Roberts, 8

9. Beaubier, 7

10. Schrötter, 6

11. Dixon, 5

12. Acosta, 4

13. Arenas, 3

14. Alcoba, 2

15. Fenati, 1



Konstrukteure:

1. Kalex, 25 Punkte

2. Boscoscuro, 1



Teams:

1. Flexbox HP40, 29 Punkte

2. ELF Marc VDS Racing Team, 27

3. Mooney VR46 Racing Team, 25

4. Red Bull KTM Ajo, 17

5. Idemitsu Honda Team Asia, 10

6. Italtrans Racing Team, 8

7. Liquidität Moly Intakt GP, 8

8. Inde GASGAS Spar Team, 8

9. American Racing, 7

10. MB Conveyors SPEED UP, 1