Doha: Celestino Vietti erbt Moto2-Pole von Sam Lowes

Celestino Vietti in Losail

Marcel Schrötter stürzte im Qualifying des Moto2-Saisonauftakts 2022 in Doha/Katar. Die Pole-Position sicherte sich VR46-Schützling Celestino Vietti, denn Sam Lowes berührte das Grün.

Albert Arenas, Fermin Aldeguer, Bo Bendsneyder und Barry Baltus sicherten sich im Qualifying 1 die letzten vier Tickets für die erste Q2-Session der Moto2-Weltmeisterschaft 2022, wo die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach FP3 ins Geschehen eingriffen – darunter Marcel Schrötter. 2019 stand der Bayer in Katar schon auf der Pole-Position, der dritte Platz nach FP3 weckte bei den deutschsprachigen Fans trotz der Handverletzung des Intact-Kalex-Piloten Hoffnungen.

Somkiat Chantra stürzte zu Beginn des Q2 ausgangs der Kurve 5, die Richtzeit fuhr durchaus überraschend Rookie Filip Salac (Gresini Racing) in 1:59,287 min. Der 20-jährige Tscheche mag den Losail International Circuit.

Fünf Minuten vor Schluss löste Lowes Salac an der Spitze ab – und Tony Arbolino war kurzzeitig sogar noch einmal schneller. Lowes legte dann aber eine 1:58,905 min nach und stellte die Hackordnung bei Marc VDS wieder her. Pedro Acosta stürzte in Kurve 16.

Als nur noch zwei Minuten auf der Uhr standen, flog Schrötter in Kurve 2 schnell ab. Der Deutsche stand glücklicherweise gleich wieder auf, elf Tage nach der Operation am äußeren Mittelhandknochen der linken Hand war der Crash aber besonders ungünstig. Am Sonntag steht er auf Startplatz 13.

VR46-Hoffnungsträger Celestino Vietti fuhr sich im Finish noch auf Platz 2. Lowes, der in der Box immer wieder von seinem persönlichen Physiotherapeuten wegen der Sehnenscheidenentzündung massiert wird, schien 0,177 sec davor auf Platz 1 auf – allerdings änderte sich das kurz nach dem Ende der Session: Wegen Überschreiten der «track limits» in Kurve 15 wurde die beste Rundenzeit des routinierten Briten gestrichen, er rutschte auf Platz 3 zurück. Damit jubelte Vietti über seine erste Moto2-Pole.

Moto2-Ergebnis, Doha, Qualifying 2:

1. Vietti, Kalex, 1:59,082 min

2. Arbolino, Kalex, + 0,112 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,144

4. Salac, Kalax, + 0,205

5. Ogura, Kalex, + 0,220

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,257

7. Dixon, Kalex, + 0,275

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,277

9. Canet, Kalex, + 0,398

10. Acosta, Kalex, + 0,446

11. Beaubier, Kalex, + 0,469

12. Navarro, Kalex, + 0,544

13. Schrötter, Kalex, + 0,588

14. Roberts, Kalex, + 0,589

15. Arenas, Kalex, + 0,697

16. Baltus, Kalex, + 0,751

17. Bendsneyder, Kalex, + 0,889

18. Chantra, Kalex, + 1,131