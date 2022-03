Moto2, Katar: Celestino Vietti gewinnt, Schrötter 10.

VR46 Racing-Fahrer Celestino Vietti feiert beim Saisonstart in Katar sein erstes Moto2-Rennen. Der Italiener gewann mit mehr als sechs Sekunden vor Aron Canet, Sam Lowes wurde 3. Marcel Schrötter landete in den Top-10.

Bei 26 Grad Celsius Außentemperatur am Losail International Circuit stand am Sonntagnachmittag bei Sonnenuntergang der erste Lauf der Moto2-WM-Saison 2022 auf dem Plan. Am Samstag fuhr der Engländer Sam Lowes (Kalex) die schnellste Runde, da er dabei aber die «track limits» überfuhr, erbte VR46-Schützling Celestino Vietti die Pole-Position, seine erste in dieser Klasse.

Hinter Vietti komplettierten die beiden Marc VDS-Fahrer Tony Arbolino und Sam Lowes die erste Startreihe für das Rennen über 20 Runden. Rookie Filip Salac aus Tschechien sicherte sich in seinem ersten Moto2-Qualifying den starken vierten Rang, Ai Ogura und Augusto Fernandez folgen auf den Positionen 5 und 6.

Marcel Schrötter war trotz seines frisch operierten linken Handgelenks in den Trainings auf dem 5,380 km langen Kurs in Doha sehr gut aufgelegt, im Qualifying stürzte der Deutsche vom Team Intact GP jedoch und muss das Rennen deshalb vom 13. Rang in Angriff nehmen. Insgesamt stehen 29 Piloten in der Startaufstellung, zehn davon sind Moto2-Neulinge. Somkiat Chantra verletzte sich am Samstag am Finger, ein Start am Sonntag ist für den Thailänder dadurch nicht möglich.

So lief das Moto2-Rennen

Start: Vietti kommt am besten weg, Arbolino und Canet reihen sich dahinter ein. Marcel Schrötter startet gut, verbessert seine Startposition jedoch nicht. Acosta und Dixon kommen sich in Kurve 1 sehr nahe, beide verlieren Plätze.



1. Runde: Vietti führt vor Arbolino und Canet, Sam Lowes fällt auf Platz 8 zurück, Marcel Schrötter liegt auf Rang 13.



2. Runde: Aron Canet fährt die schnellste Rennrunde: 1:59,175 min.



3. Runde: Filip Salac stürzt in Kurve 5 per Highsider, der Tscheche bleibt zunächst liegen, rappelt sich aber nach kurzer Zeit wieder auf.



4. Runde: Celestino führt mit einer Sekunde vor Canet. Dahinter Arbolino, Augusto Fernandez, Ai Ogura und Sam Lowes in einer Kampfgruppe. Marcel Schrötter liegt auf Platz 10, Moto3-Weltmeister Pedro Acosta ist 18. Sam Lowes fährt die schnellste Rennrunde.

6. Runde: Ogura kämpft sich vorbei an Fernandez und Arbolino und setzt sich auf Position 3, eine Sekunde hinter Canet und etwas mehr als zwei Sekunden hinter VR46-Fahrer Celestino Vietti, der mit 1:59,053 Minuten die beste Runde fährt und seinen Vorsprung damit vergrößert.



7. Runde: Marcel Schrötter fährt auf Platz 10 ein einsames Rennen. Der Bayer hat 2,4 Sekunden Rückstand auf Joe Roberts vor ihm und 2,7 Sekunden Vorsprung auf Albert Arenas, der auf Platz 11 fährt.

9. Runde: Arbolino geht in Kurve 6 weit und verliert den Anschluss zur Gruppe die um Platz 3 kämpft. Die Reihenfolge: Vietti zwei Sekunden vor Canet und fünf vor Ogura, Fernandez liegt auf Platz 4 vor Lowes und Arbolino. Jorge Navarro fährt auf Platz 7, knapp vor den beiden US-Amerikanern Beaubier und Roberts. Marcel Schrötter ist 10.



12. Runde: Aron Canet verkürzt den Rückstand zum Führenden um einige Zehntel. Der Spanier liegt 1,7 Sekunden hinter Vietti. Hinter den beiden Führenden kämpfen Ogura, Fernandez, Lowes und Arbolino um den letzten Podestplatz. Acosta fährt auf Platz 13 vor.



14. Runde: Vietti kontert und baut die Führung aus. 2,3 Sekunden liegen zwischen ihm und Aron Canet. Zur Gruppe Ogura, Lowes, Fernandez und Arbolino hat Canet einen komfortablen Vorsprung von mehr als fünf Sekunden. Marcel Schrötter liegt 15 Sekunden hinter der Spitze auf Platz 10.

16. Runde: Barry Baltus aus Belgien sorgt für eine spektakuläre Szene. Der Kalex-Pilot fängt einen Sturz mit der Hand auf dem Asphalt ab und kann damit das Rennen fortführen. Er liegt in den Punkten auf Platz 15.



17. Runde: Während Lorenzo Dalla Porta das Rennen in der Box beendet, führt Vietti mit 3,6 Sekunden Vorsprung.

19. Runde: Sam Lowes erhält eine «track limits»-Warnung.



Letzte Runde: Celestino Vietti folgt seinem Landsmann Andrea Migno, der das Moto3-Rennen gewann und sorgt für den zweiten VR46-Sieg an diesem Tag. Für Vietti ist es sein dritter GP-Erfolg, der erste in der Moto2-Klasse. Canet holt Platz 2, Augusto Fernandez und Ai Ogura kollidieren in der letzten Kurve, nachdem der Japaner übers Vorderrad rutscht, beide fallen zurück und Sam Lowes profitiert. Der Brite holt sich Rang 3. Marcel Schrötter erkämpft sich Platz 10.

Moto2-Ergebnis, Doha, Rennen:

1. Vietti, Kalex

2. Canet, Kalex, + 6,154 sec

3. Lowes, Kalex, + 10,181

4. Fernandez, Kalax, + 10,259

5. Arbolino, Kalex, + 11,421

6. Ogura, Kalex, + 12,331

7. Navarro, Kalex, + 14,866

8. Roberts, Kalex, + 15,371

9. Beaubier, Kalex, + 17,368

10. Schrötter, Kalex, + 18,908

11. Dixon, Kalex, + 18,958

12. Acosta, Kalex, + 26,051

13. Arenas, Kalex, + 26,139

14. Alcoba, Kalex, + 31,755

15. Fenati, Boscoscuro, + 33,639

WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Vietti, 25 Punkte

2. Canet, 20

3. Lowes, 16

4. Fernandez, 13

5. Arbolino, 11

6. Ogura, 10

7. Navarro, 9

8. Roberts, 8

9. Beaubier, 7

10. Schrötter, 6

11. Dixon, 5

12. Acosta, 4

13. Arenas, 3

14. Alcoba, 2

15. Fenati, 1

Konstrukteure:

1. Kalex, 25 Punkte

2. Boscoscuro, 1