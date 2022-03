KTM Ajo: Mit Acosta und Fernandez auf Moto2-Titeljagd

Pedro Acosta und Augusto Fernandez treten 2022 im Team Red Bull KTM Ajo die Nachfolge von Remy Gardner und Raul Fernandez an. Ihre Mission ist klar: Sie sollen für die Crew von Aki Ajo den Moto2-WM-Titel verteidigen.

Im vergangenen Jahr dominierten Remy Gardner und Raúl Fernández die Moto2-Weltmeisterschaft und gewannen mit dem Red Bull KTM Ajo-Team zusammen 13 der 18 Moto2-WM-Rennen und errangen dabei sieben Doppelsiege. Beide stiegen mit dem KTM Tech3 Factory Team 2022 in die MotoGP auf. Als deren Nachfolger wurden Pedro Acosta sowie Augusto Fernandez verpflichtet und beide sollen 2022 den WM-Titel für das Team Red Bull KTM Ajo verteidigen.

«Los geht’s, wir sind da, ich freue mich auf das erste Rennen», meinte Augusto Fernández unmittelbar vor dem vor dem Saisonstart 2022 auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar). «Auch wenn jeder gewinnen will, darf man nie vergessen, dass wir in diesem Jahr 21 Grand Prix bestreiten. Es wird eine lange Saison, uns steht eine Menge Arbeit bevor und vor allem müssen wir einen kühlen Kopf bewahren. Unser Ziel ist der WM-Titel, also steht nicht der Sieg in Katar im Vordergrund, sondern die Konstanz über das gesamte Jahr. Wir müssen immer das Beste geben und wenn sich die Chance auf den Sieg bietet, dann müssen wir zuschlagen.»

«Wir hatte eine sehr gute Saisonvorbereitung mit dem Team und wir starten mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison», sagte Pedro Acosta vor seinem ersten Moto2-Rennen. «Die Mentalität stimmt und in diesem Jahr sind mir auch die Strecken bekannt. Ich muss zunächst mein Moto2-Bike richtig verstehen, dann möchte ich jeden einzelnen Grand Prix genießen und hoffe, dass wir dabei Schritt für Schritt Fortschritte machen. Für Katar setzte ich mir aber noch keine konkreten Ziele.»

Teamchef Aki Ajo fügte hinzu: «Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit mit der KTM GP Academy fortsetzen können. Was wir gemeinsam mit KTM und Red Bull in den letzten Jahren mit der Academy gemacht haben, war einzigartig im Fahrerlager. Es ist ein Projekt, in das wir viel Zeit und Mühe investiert haben, um die jungen Fahrer zu fördern und ihnen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Dies hat uns wiederum geholfen, im selben Moment stark zu sein, auch wenn einige der Ziele langfristig waren. Das vergangene Jahr war ohne Zweifel das Beste für uns und wir konnten einige faszinierende Ergebnisse erzielen. Wir freuen uns jetzt auf die neue Saison, die diese Woche mit unseren Teams und Fahrern in der Moto3 und Moto2 beginnt.»