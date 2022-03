Jarno Janssen (RW Racing): «Jeder kennt Unterschiede»

Barry Baltus bestreitet seine zweite Saison in der Moto2-WM

Nach vier Jahren mit NTS wechselte das RW Racing Team in dieser Saison auf das Kalex-Chassis. Zum Einsatz kommt jedoch 2021er-Material, für das sich Teamchef Jarno Janssen ganz bewusst entschieden hat.

Das niederländische RW Racing Team tritt 2022 mit Barry Baltus und Zonta van den Goorbergh in der Moto2-WM an. In den vergangenen vier Jahren war die Mannschaft auf Material von NTS unterwegs. Der japanische Motorrad-Lieferant ist jedoch nach schwierigen Jahren aus der Weltmeisterschaft ausgestiegen. Die RW-Truppe beschaffte sich deshalb das 2021-Kalex-Material des Petronas Sprinta-Teams, als sich dieses zum Saisonende auf der Moto2-WM zurückzog.

Der ehemalige GP-Pilot Jarno Janssen leitet RW Racing als Teammanager und ist vom Fabrikatswechsel begeistert: «Die Umstellung von NTS auf Kalex ist uns nicht schwergefallen. Wir haben im Team einige Jungs, die mit dem Kalex-Chassis schon Erfahrung haben, am Ende ist ein Motorrad eben ein Motorrad. Ich bin sehr stolz auf meine Truppe.»

Janssen betonte: «Sowohl die NTS als auch die Kalex haben ihre Stärken und Schwächen, aber im Durchschnitt schneidet die Kalex etwas besser ab. Die Fahrer müssen sich nun nicht mehr fragen, ob sie oder das Motorrad das Problem sind. Jetzt können sie sich voll auf ihren Job konzentrieren.»

Dass die Truppe mit Material aus dem Vorjahr unterwegs ist, hat seinen Grund, wie der 46-jährige Niederländer im Interview mit SPEEDWEEK.com verriet: «Jeder im Fahrerlager kennt den Unterschied zwischen dem aktuellen und dem Vorjahres-Modell. Ich bin froh, dass wir die 2021er-Version haben. Dieser Schritt hatte nichts mit dem Budget zu tun, wir haben uns bewusst dafür entschieden.»

Mit Barry Baltus (17) und Zonta van den Goorbergh (16) setzt das Team auf zwei sehr junge Fahrer. Während Baltus schon im Vorjahr dabei war, ist die Weltmeisterschaft für den Sohn von Ex-GP-Fahrer Jurgen van den Goorbergh Neuland. «Für Barry war die Umstellung auf Kalex nicht leicht», gestand Janssen. «Er hat gemerkt, dass das Motorrad sehr leicht zu fahren ist, aber seine Rundenzeiten haben das nicht gezeigt. Er war langsamer als im Vorjahr mit der NTS. Daraufhin hat er erkannt, dass er seinen Fahrstil umstellen muss.»

Janssen: «Für Zonta hingegen ist alles neu: Ein neues Leben, das Reisen, die großen Hotels, unbekanntes Essen, viele Leute, die für ihn arbeiten. Aber er macht seinen Job sehr professionell. Er ist sehr konzentriert und verbessert sich jedes Mal, wenn er auf die Strecke geht. Zonta ist äußert talentiert, aber er ist noch sehr jung und muss viel lernen. Wir haben ihn jetzt nicht für die Top-10 genommen, dort soll er nächstes Jahr hin.»

«Es gab die Option, Zonta in die Moto2-Europameisterschaft zu schicken, aber dort sind es nur sechs oder sieben Rennen. In der WM ist er direkt auf höchstem Niveau und lernt von den Besten. Es wäre anders, wenn er drei oder vier Sekunden hinter dem Letzten ins Ziel kommt, aber er ist dabei und mischt mit den anderen mit. Das ist mehr als ich erwartet habe. Ich bin sehr stolz und sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben.»

Beim Saisonauftakt in Katar konnte die Truppe nach zeitweise starken Trainingssitzungen nicht die gewünschten Resultate erzielen. Baltus stürzte und van den Goorbergh blieb als 24. punktelos.

Am kommenden Wochenende hat die RW-Mannschaft in Indonesien die nächste Chance, die ersten WM-Zähler des Jahres zu sammeln.

Moto2-Ergebnis, Doha, Rennen:

1. Vietti, Kalex, 20 Rdn in 39:53,635 min (= 161,8 km/h)

2. Canet, Kalex, + 6,154 sec

3. Lowes, Kalex, + 10,181

4. Fernandez, Kalax, + 10,259

5. Arbolino, Kalex, + 11,421

6. Ogura, Kalex, + 12,331

7. Navarro, Kalex, + 14,866

8. Roberts, Kalex, + 15,371

9. Beaubier, Kalex, + 17,368

10. Schrötter, Kalex, + 18,908

11. Dixon, Kalex, + 18,958

12. Acosta, Kalex, + 26,051

13. Arenas, Kalex, + 26,139

14. Alcoba, Kalex, + 31,755

15. Fenati, Boscoscuro, + 33,639

WM-Stand nach 1 von 21 Rennen:

1. Vietti, 25 Punkte

2. Canet, 20

3. Lowes, 16

4. Fernandez, 13

5. Arbolino, 11

6. Ogura, 10

7. Navarro, 9

8. Roberts, 8

9. Beaubier, 7

10. Schrötter, 6

11. Dixon, 5

12. Acosta, 4

13. Arenas, 3

14. Alcoba, 2

15. Fenati, 1



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte

2. Boscoscuro, 1



Team-WM:

1. Flexbox HP40, 29 Punkte

2. ELF Marc VDS Racing Team, 27

3. Mooney VR46 Racing Team, 25

4. Red Bull KTM Ajo, 17

5. Idemitsu Honda Team Asia, 10

6. Italtrans Racing Team, 8

7. Liquidität Moly Intakt GP, 8

8. Inde GASGAS Spar Team, 8

9. American Racing, 7

10. MB Conveyors SPEED UP, 1