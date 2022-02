Xavier Simeon bei IRTA-Test: Tipps für Barry Baltus

Der erst 17-jährige Barry Baltus aus dem RW Racing GP Team holte sich für die Vorbereitung auf seine zweite Moto2-Saison Unterstützung von Ex-GP-Pilot Xavier Simeon.

Xavier Simeon war beim IRTA-Test der Moto2-Klasse in Portimão vor Ort, um seinen 17-jährigen Landsmann Barry Baltus zu unterstützen. Die beiden Belgier trainierten schon im Januar unter Coach Eric Lambert gemeinsam in Andorra, der Wahlheimat von Simeon.

«Ich bin nicht sein Riding Coach», stellte der 32-jährige Ex-GP-Pilot und Endurance-Weltmeister 2021 (mit Suzuki Yoshimura SERT) auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com klar. «Ich bin kam einfach zu den jüngsten zwei Tests in Jerez und Portimão, um zu versuchen ihm eine Hilfestellung zu leisten, damit er sich verbessern kann, weil er vor einem wichtigen Jahr steht. [RW Racing GP] wechselte von NTS zu Kalex – und alle Fahrer glaube, dass ihr Leben einfacher wird, wenn sie auf Kalex sind. Aber jeder fährt jetzt Kalex, daher ist es schwierig den Unterschied zu machen», weiß Simeon.

«Barry fragte mich, ob ich zu diesem Test kommen könnte, also tat ich es, aber als brüderlicher Freund, in keiner offiziellen Rolle. Wenn er meine Hilfe für die Zukunft möchte, werde ich vielleicht zu ein paar Rennen kommen. Im Moment ist es aber nur für diese Testfahrten. Er bat mich einfach zu kommen, um ihm zu helfen und mit meiner Erfahrung aus der Moto2 ein paar Tipps zu geben», erklärte Simeon, der von 2010 bis 2018 in der Moto2-WM Maschinen von Moriwaki, Tech3, Kalex, Suter und Speed Up fuhr.

© Gold & Goose Willkommen zum Test in Portimao © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Niccolò Antonelli © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Albert Arenas © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Marcos Ramirez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Cameron Beaubier © Gold & Goose Firmin Aldeguer © Gold & Goose Marcel Schrötter Zurück Weiter

Was erwartet Xavier Simeon in der am kommenden Wochenende beginnenden Saison 2022 von Barry Baltus, der in sein zweites Moto2-Jahr geht und als Rookie nur einmal in die Punkteränge fuhr? «Ich glaube, ihm ist bei diesem Test ein guter Schritt gelungen. Wir werden sehen, ob er in Katar diese große Verbesserung aus dem Winter zeigen kann», antwortete der einfache Moto2-GP-Sieger. «Im Moment hat er große Mühe, eine schnelle Runde zu fahren. Wir wissen, dass es in der Moto2 wichtig ist, von einer guten Startposition loszufahren. Von der Pace her ist er immer konstant und schnell, er verbessert sich Runde für Runde.»

«Ich hoffe, dass er sich auf der fliegenden Runde stark verbessern kann, damit er weiter vorne losfahren und im Rennen zeigen kann, was er drauf hat. Ich glaube, der Speed ist vorhanden. Aber wie gesagt, auf dieser einen schnellen Runde, wenn er wirklich pushen muss, um die Rundenzeit fahren, ist er im Moment nicht im Stande, einen großen Unterschied zu machen.»

«Ich weiß nicht, was ich erwarten soll», kam Simeon noch einmal auf die Frage zurück. «Ich hoffe aber für ihn, dass er auf Anhieb ein paar Punkte sammeln und sich im Laufe der Saison steigern kann. Ich hoffe, dass es dann ‚Klick‘ macht, denn der Speed ist da, in Jerez zeigte er sehr gute und konstante Rundenzeiten. Zu Beginn hatte er ein bisschen Mühe, aber jetzt fängt er an, sich gut zu fühlen. Ich hoffe auf den ‚Klick‘ und ich glaube, dass er nach dem ersten Rennen verstehen wird, wo sein Potenzial wirklich liegt.»

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118