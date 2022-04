Austin FP1: Augusto Fernandez vorne, Schrötter stark

Im ersten Moto2-Training beim US-Grand-Prix in Austin fuhr Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) die Bestzeit, obwohl er kurz vor dem Ende stürzte. Marcel Schrötter fuhr vorne mit und landete am Ende auf Platz 10.

Mit einem ungewöhnlichen Zeitplan findet an diesem Wochenende der «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin auf dem Circuit of the Americas statt. Damit die MotoGP-Klasse am Sonntag in Europa zur besten Sendezeit über die Bühne gehen kann, wurden die Moto3-Sessions ans Ende der Reihenfolge gesetzt. Somit wird am Sonntag und auch an den Tagen zuvor die Moto2-Kategorie den Anfang machen.

Bei 14 Grad Celsius Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein ging es für die Piloten auf den 5,5 km langen Kurs in Texas. Nicht mit dabei in FP1 war Niccolo Antonelli. Der Moto2-Neuling fühlte sich gesundheitlich nicht in der Lage, auf seine Kalex vom VR46-Team zu steigen und setzte deshalb aus. Ebenfalls an diesem Wochenende nicht dabei, ist Yamaha VR46 Master Camp-Fahrer Keminth Kubo. Der Thailänder hatte Probleme mit seinem Visum und konnte deshalb nicht in die Vereinigten Saaten von Amerika einreisen.

Zurück im Sattel seiner Kalex war der Belgier Barry Baltus nach seiner Handverletzung aus Mandalika, doch bereits nach fünf Minuten stürzte der Moto2-Rookie. Tony Arbolino setzte nach zehn Minuten die erste Bestmarke. Der Italiener fuhr eine 2:12,510 min auf der neu asphaltierten Strecke. Marcel Schrötter setzte seine Kalex vom Liqui Moly Intact GP-Team zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2 weniger als eine Zehntelsekunde hinter Arbolino.

Der All-Time-Lap-Record liegt in Texas bei einer Zeit von 2:08,850 min und stammt von Alex Rins aus dem Jahr 2016. Im letzten Jahr fuhr der Spanier Raul Fernandez mit 2:08,979 min auf Pole-Position.



Jake Dixon (GASGAS) stürzte nach 15 Minuten in Sektor 4, blieb dabei aber unverletzt. Der Engländer brachte seine Kalex kurz darauf zurück in die Box. An der Spitze übernahm Augusto Fernandez anschließend den ersten Rang. Der Spanier brannte eine 2:11,048 min in den Asphalt und führte 20 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge vor Marcel Schrötter, Tony Arbolino, Aron Canet und Lokalmatador Cameron Beaubier.

Zur Erinnerung: Die Top-14 der kombinierten Zeitenliste nach FP3 steigen in den zwei kleinen WM-Klassen direkt ins Q2 auf. Vier weitere Tickets für die entscheidende Qualifying-Session werden im Q1 vergeben.

Während sich US-Amerikaner Joe Roberts auf Platz 8 verbesserte, zeigte sich der WM-Dritte und Mandalika-Sieger mit seiner Kalex unzufrieden. Der Thailänder war sehr unzufrieden mit einem unruhigen Fahrwerk und brach seine Zeitenjagd ab. Zehn Minuten vor dem Ende war weiter Fernandez, Schrötter, Arbolino und Canet an der Spitze. Fünfter zu diesem Zeitpunkt war Jorge Navarro vor Beaubier, Sam Lowes, Albert Arenas, Roberts und Chantra. Moto3-Weltmeister Pedro Acosta war sieben Minuten vor Schluss auf Platz 13 zu finden.

Am Ende veränderte sich die Rangfolge mehrfach. Augusto Fernandez fuhr mit 2:10,489 min an die Spitze, er stürzte jedoch kurz darauf und beendete seine Jagd auf schnellere Zeiten drei Minuten vor dem Ende des Trainings. Durch die gelbe Flagge wurden einige Rundenzeiten im Nachhinein gestrichen. Auf Platz 1 fuhr Ai Ogura im letzten Versuch, auch seine zeit wurde noch gestrichen. An der Spitze blieb somit Fernandez, 0,036 Sekunden vor Beaubier und 0,080 Sekunden vor Tony Arbolino. Marcel Schrötter fuhr auf platz 10, WM-Leader Celestino Vietti landete nur auf Platz 16.

Moto2-Ergebnis, Austin, FP1 (8. April):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 2:10,489 min

2. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,036 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 0,080

4. Aron Canet, Kalex, + 0,280

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,405

6. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,601

7. Jorge Navarro, Kalex, + 0,671

8. Jake Dixon, Kalex, + 0,716

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,724

10. Marcel Sxchrötter, Kalex, + 0,782

11. Joe Roberts, Kalex, + 0,864

12. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,929

13. Pedro Acosta, Kalex, + 1,074

14. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 1,102

15. Jeremy Alcoba, Kalex, + 1,186

16. Celestino Vietti, Kalex, + 1,343